Волинь виділила 400 тисяч на військово-патріотичні табори та інші заходи

Волинь виділила 400 тисяч на військово-патріотичні табори та інші заходи
У Волинській ОВА дофінансують програму для проведення заходів національно-патріотичного виховання.

Додали 400 тисяч гривень, аби збільшити кількість заходів національно-патріотичного виховання та покращити якість їх проведення, - повідомлдяють на сайті Волинської ОВА.

Як повідомив директор департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук, у 2023 році на виконання заходів програми було передбачено лише 30 тисяч гривень. Розуміючи важливість національно-патріотичного виховання дітей та молоді в умовах протистояння російській агресії, у Волинській ОВА вирішили дофінансувати програму для проведення заходів. А саме додали 400 тис. грн, аби збільшити кількість заходів національно-патріотичного виховання та покращити якість їх проведення.

Таким чином у 2023 році в межах кошторису програми національно-патріотичного спрямування заплановано проведення 13 заходів. Здебільшого мова про таборування та вишколи. Для прикладу, з 06 червня 2023 року по 14 червня 2023 року триватиме військово-патріотичний табір «Повстанець», метою якого є реалізація завдань, спрямованих на удосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування стійкого усвідомлення громадянином України своєї приналежності до української нації. Загалом у «Повстанці» візьмуть участь 75 осіб віком від 14 до 21 років.

Також у червні заплановано проведення патріотичного табору «Волинська Січ» та табору відродження українського духу «Вовчак». У липні заплановано проведення військово-патріотичного табору «Рейнджер Кемп»; табору лицарського духу «Доблесть віків», а також проведення серії майстер-класів з популяризації Лицарських боїв та пластових таборів «Велика гра», «Свято весни».

Головними виконавцями програми визначено департамент культури, молоді та спорту та управління освіти і науки Волинської ОДА спільно із громадськими організаціями національно-патріотичного спрямування.

Так, як розповів один із виконавців програми в.о. директора Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання учнівської молоді Віталій Заянчуковський, під час таких таборувань та вишкілів молодь отримує знання як діяти в екстремальних умовах, отримати практичні навички з тактичної медицини, військової тактики, поводження зі зброєю, військово-інженерної підготовки, топографії, поводження зі зброєю, ознайомляться з основами військової служби.

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Теги: табір, гроші, Волинь
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