Волинянин продає футболки відомих гравців, а гроші передає для ЗСУ

Богдан Пасик проявив винахідливість для допомоги українським військовим. Хлопець продає футболки відомих футболістів, а гроші віддає волонтерам, які допомагають армії.



Про це йдеться на шпальтах газети



Богдан, навчаючись у Національному університеті водного господарства та природокористування, веде сторінку в Instagram «Підслухано ФК Волинь». Там і надихнувся ідеєю продавати футболки відомих футболістів, а виручені кошти долучати до зборів на потреби ЗСУ. Відтак, коли виникла необхідність придбати автомобіль для односельчанина, який наразі боронить Україну від російських загарбників, одразу відгукнувся та оголосив збір.



"Староста села Олександр Токарчук повідомив, що один із великоглушанців, який перебуває на передовій у складі 100-ї бригади, потребує нашої допомоги. А це, як виявилося, мій товариш та недалекий сусід, з яким свого часу любили поганяти м’яча. Тому я був радий організувати хорошу справу. У результаті до неї доєдналися небайдужі жителі нашого села та інші", — розповідає Богдан.



Отож місцеві жителі переказали кошти на відповідні рахунки, а фанати футболу, колекціонери донатили, купуючи футболки відомих гравців. І, як зауважує хлопець, продавати речі футболістів вдавалося за досить таки немалі суми.



"Наприклад, форму з автографом голкіпера “Динамо” Олександра Шовковського Андрій Кузовик купив за 7,5 тисячі гривень. Це, звичайно, був не найдорожчий лот, але солідний вклад у скарбничку для придбання автомобіля нашому захисникові", — зізнається футбольний журналіст.



За його словами, були випадки, коли футболки купували і за більші суми. Наприклад, найдорожче продали спортивне вбрання за 32 тисячі гривень до Латвії. Тоді гроші зарахували у підтримку ЗСУ на фонд футболіста Олександра Кучеренка. А одна дівчина з Австралії придбала за 23 тисячі гривень футболку з автографом Георгія Бущана. Ці кошти пішли на фонд футболіста Тараса Михалика.



"Речі футбольних «зірок» мені допомагає роздобути знайомий з Києва, який займається екіпіруванням збірної України, «Динамо» та «Шахтаря». Також часом і самі футболісти їх віддають після гри. Наприклад, от Руслан Нещерет з «Динамо», Юрій Коломоєць з ФК «Минай». Усі лоти виставляю на продаж на сторінці в Instagram «Підслухано ФК Волинь»", — розповідає Богдан Пасик.



Таким чином з миру по нитці трохи більше як за місяць вдалося назбирати і на придбання автомобіля для захисника з Великої Глуші. Техніку хлопці із села уже доставили на фронт і вона служить нашим бійцям.



До речі, у Великій Глуші це вже четверте авто придбали для земляків, які відважно боронять Батьківщину. Люди щиро вірять у перемогу українських захисників, просять в Господа, щоб беріг їх на полі бою, та продовжують підтримувати ЗСУ. Разом до перемоги!

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