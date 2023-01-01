Зеленський підтвердив початок контрнаступу

України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні та оборонні дії відбуваються, а українські військові налаштовані позитивно.



Про це Зеленський заявив на брифінгу, пише



Президент закликав українців не довіряти Telegram-каналам та "особливо Путіну".



Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про те, що у соцмережах та ЗМІ з’явилося багато інформації про початок контрнаступу, а також, що про це заявив президент РФ Володимир Путін, Зеленський зазначив:



"Важливо, що Росія відчуває постійно, що їм недовго залишилося… Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально. Вважаю, що ми обовязково все це будемо відчувати. Довіряти треба нашим військовим і я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків… Всі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте".

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