Якою буде погода на Волині завтра, 11 червня

Якою буде погода на Волині завтра, 11 червня
У неділю, 11 червня, на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають, що можливий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, вдень прогнозують 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз, синоптики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зношені та старі долари: яка ситуація щодо обміну готівкової валюти
Сьогодні, 20:30
Якою буде погода на Волині завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
Надбавки до пенсії: хто може розраховувати на них у червні та липні
Сьогодні, 19:00
Двоє рідних сестер з Волині втратили на війні чоловіків. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Зеленський підтвердив початок контрнаступу
Сьогодні, 17:17
Схожі новини
Якою буде погода на Волині завтра, 22 травня Якою буде погода на Волині завтра, 22 травня
21 травень, 20:00
Якою буде погода на Волині завтра, 21 квітня Якою буде погода на Волині завтра, 21 квітня
20 квітень, 20:00
Якою буде погода на Волині завтра, 19 квітня Якою буде погода на Волині завтра, 19 квітня
18 квітень, 20:00
Якою буде погода на Волині завтра, 14 квітня Якою буде погода на Волині завтра, 14 квітня
13 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зношені та старі долари: яка ситуація щодо обміну готівкової валюти
Сьогодні, 20:30
 0
Якою буде погода на Волині завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Надбавки до пенсії: хто може розраховувати на них у червні та липні
Сьогодні, 19:00
 0
Двоє рідних сестер з Волині втратили на війні чоловіків. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Зеленський підтвердив початок контрнаступу
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8