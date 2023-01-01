Якою буде погода на Волині завтра, 11 червня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики попереджають, що можливий короткочасний дощ, гроза.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.



Температура вночі становитиме 9-14°, вдень прогнозують 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 11 червня, на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики попереджають, що можливий короткочасний дощ, гроза.Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 9-14°, вдень прогнозують 15-20°.

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