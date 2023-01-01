Якою буде погода на Волині завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 11 червня, на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики попереджають, що можливий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 9-14°, вдень прогнозують 15-20°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики попереджають, що можливий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 9-14°, вдень прогнозують 15-20°.
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