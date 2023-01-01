Коли почалася війна, йому було 11 років: у волинській бригаді служить молодий воїн

Коли почалася війна, йому було 11 років: у волинській бригаді служить молодий воїн
У 100-тій окремій бригаді територіальної оборони служить 20-річний воїн Іван.

Про це повідомили у 100 бригаді ТРО.

Навесні 2014-го – коли почалося вторгнення рф – Іванові було 11 років. Тоді його дядько – рідний брат батька, став до лав ЗСУ.

Дядько, до речі, донині служить у 14 окремій механізованій бригаді. Відразу ж після широкомасштабного вторгнення до військкомату пішов і тато Івана – чоловік служить у 25 десантно-штурмовій бригаді.

Маючи такий потужний родинний приклад, хлопець, попри ще зовсім юний 20-річний вік, за першої ж нагоди також мобілізувався до Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони.

– Позивний у мене «Нонстоп» – бо завжди був живчиком. Мене на «учебці» в «Десні» називали «Нонстопом», а потів і в Іспанії, куди відправили на подальше навчання. В батальйоні ж спочатку хотіли дати псевдо «Іспанець», але побачивши мій темперамент таки зупинилися на «Нонстопі», – усміхаючись розповідає Іван.

До служби «Нонстоп» встиг закінчити школу та агротехнічний коледж, а також попрацювати кілька місяців за здобутою спеціальнністю електрика.

– У рідному Володимирі на мене чекають з перемогою мама Оксана Олексіївна і майбутня дружина Анастасія. А ще собака і кіт – Мішка та Ляля. В Насті також є двійко домашніх улюбленців – шиншила і кіт, – розповідає юний волинський тероборонівець, який нині разом із побратимами успішно виконує бойові завдання на сході України.

А ще Іван запевняє, що жодного разу не пошкодував про своє рішення піти на війну добровольцем:

– Я вже дорослий чоловік, на здоров’я не скаржуся. Мій дядько воює, мій батько воює – а я що вдома мав сидіти? Вважаю, що моє місце тут – треба бити клятого ворога і визволяти рідну Україну!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Соборності під час пожежі у багатоповерхівці врятували двох дорослих та дитину
Сьогодні, 11:00
На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Циба
Сьогодні, 10:45
Коли почалася війна, йому було 11 років: у волинській бригаді служить молодий воїн
Сьогодні, 10:40
На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих
Сьогодні, 10:11
Захисники за добу ліквідували 680 окупантів
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Циба На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Циба
Сьогодні, 10:45
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Миколу Нифодюка Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Миколу Нифодюка
21 червень, 10:15
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті» Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
21 червень, 09:05
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Єдинак На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Єдинак
19 червень, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали чоловіка, який у багажнику авто перевозив артилерійські снаряди
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині в магазинах продають білоруські цигарки
Сьогодні, 11:15
 0
Три причини купити брендову жіночу футболку просто зараз*
Сьогодні, 11:08
 0
У Луцьку на Соборності під час пожежі у багатоповерхівці врятували двох дорослих та дитину
Сьогодні, 11:00
 0
«Коноплі – це про користь для здоров'я»: у Луцьку відкрили шоурум продукції на основі канабісу*
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8