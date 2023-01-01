Коли почалася війна, йому було 11 років: у волинській бригаді служить молодий воїн

У 100-тій окремій бригаді територіальної оборони служить 20-річний воїнПро це повідомили у 100 бригаді ТРО.Навесні 2014-го – коли почалося вторгнення рф – Іванові було 11 років. Тоді його дядько – рідний брат батька, став до лав ЗСУ.Дядько, до речі, донині служить у 14 окремій механізованій бригаді. Відразу ж після широкомасштабного вторгнення до військкомату пішов і тато Івана – чоловік служить у 25 десантно-штурмовій бригаді.Маючи такий потужний родинний приклад, хлопець, попри ще зовсім юний 20-річний вік, за першої ж нагоди також мобілізувався до Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони.– Позивний у мене «Нонстоп» – бо завжди був живчиком. Мене на «учебці» в «Десні» називали «Нонстопом», а потів і в Іспанії, куди відправили на подальше навчання. В батальйоні ж спочатку хотіли дати псевдо «Іспанець», але побачивши мій темперамент таки зупинилися на «Нонстопі», – усміхаючись розповідає Іван.До служби «Нонстоп» встиг закінчити школу та агротехнічний коледж, а також попрацювати кілька місяців за здобутою спеціальнністю електрика.– У рідному Володимирі на мене чекають з перемогою мамаі майбутня дружина. А ще собака і кіт –та. В Насті також є двійко домашніх улюбленців – шиншила і кіт, – розповідає юний волинський тероборонівець, який нині разом із побратимами успішно виконує бойові завдання на сході України.А ще Іван запевняє, що жодного разу не пошкодував про своє рішення піти на війну добровольцем:– Я вже дорослий чоловік, на здоров’я не скаржуся. Мій дядько воює, мій батько воює – а я що вдома мав сидіти? Вважаю, що моє місце тут – треба бити клятого ворога і визволяти рідну Україну!