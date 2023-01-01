На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Наумчук

Віталій Наумчук.



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Захисник 03.09.1980 року народження.



Про деталі зустрічі траурного кортежу з тілом Героя та чину похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 червня в Донецькій області загинув 42-річний Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова КовеляЗахисник 03.09.1980 року народження.Про деталі зустрічі траурного кортежу з тілом Героя та чину похорону повідомлять згодом.

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