На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Наумчук
Сьогодні, 17:12
24 червня в Донецькій області загинув 42-річний Герой з Волині Віталій Наумчук.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Захисник 03.09.1980 року народження.
Про деталі зустрічі траурного кортежу з тілом Героя та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Захисник 03.09.1980 року народження.
Про деталі зустрічі траурного кортежу з тілом Героя та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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