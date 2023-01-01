На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Наумчук

На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Наумчук
24 червня в Донецькій області загинув 42-річний Герой з Волині Віталій Наумчук.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Захисник 03.09.1980 року народження.

Про деталі зустрічі траурного кортежу з тілом Героя та чину похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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