Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу





Загальні бойові втрати противника станом на 30.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4041 (+3) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7863 (+6) од,

- артилерійських систем – 4127 (+11) од,

- РСЗВ – 630 (+3) од,

- засоби ППО ‒ 389 (+1) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 308 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6),

- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) од,

- спеціальна техніка ‒ 569 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 30 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 30.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4041 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 7863 (+6) од,- артилерійських систем – 4127 (+11) од,- РСЗВ – 630 (+3) од,- засоби ППО ‒ 389 (+1) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 308 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6),- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) од,- спеціальна техніка ‒ 569 (+0).

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