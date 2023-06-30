Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу

Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 30 червня.

Загальні бойові втрати противника станом на 30.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4041 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7863 (+6) од,
- артилерійських систем – 4127 (+11) од,
- РСЗВ – 630 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 389 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 569 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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