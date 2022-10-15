МВФ схвалив транш для України
Сьогодні, 07:33
Міжнародний валютний фонд схвалив перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF).
Це дає змогу негайно виділити Україні близько $886 млн, повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський, - пише Gazeta ua.
"Дякуємо Крісталіні Георгієвій (директор-розпорядник МВФ. – Gazeta.ua) і виконавчій раді МВФ за підтримку", – звернувся глава держави.
Механізм розширеного фінансування Рада директорів МВФ схвалив у березні. Він є частиною загального пакету підтримки України на $115 млрд, повідомив сайт фонду.
"Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі", – заявили в МВФ.
Для збереження макроекономічної стабільності і сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС необхідні реформи, сказали у фонді.
В МВФ сказали про:
збереження потужної бази податкових надходжень;
стабільність обмінного курсу;
просування важливих реформ у сфері управління і боротьби з корупцією.
Попри війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році, заявили в МВФ.
"Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3%. Оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку", – сказали.
Також відзначили макроекономічну і фінансову стабільність.
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Це дає змогу негайно виділити Україні близько $886 млн, повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський, - пише Gazeta ua.
"Дякуємо Крісталіні Георгієвій (директор-розпорядник МВФ. – Gazeta.ua) і виконавчій раді МВФ за підтримку", – звернувся глава держави.
Механізм розширеного фінансування Рада директорів МВФ схвалив у березні. Він є частиною загального пакету підтримки України на $115 млрд, повідомив сайт фонду.
"Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі", – заявили в МВФ.
Для збереження макроекономічної стабільності і сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС необхідні реформи, сказали у фонді.
В МВФ сказали про:
збереження потужної бази податкових надходжень;
стабільність обмінного курсу;
просування важливих реформ у сфері управління і боротьби з корупцією.
Попри війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році, заявили в МВФ.
"Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3%. Оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку", – сказали.
Також відзначили макроекономічну і фінансову стабільність.
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