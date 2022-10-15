МВФ схвалив транш для України

МВФ схвалив транш для України
Міжнародний валютний фонд схвалив перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF).

Це дає змогу негайно виділити Україні близько $886 млн, повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський, - пише Gazeta ua.

"Дякуємо Крісталіні Георгієвій (директор-розпорядник МВФ. – Gazeta.ua) і виконавчій раді МВФ за підтримку", – звернувся глава держави.

Механізм розширеного фінансування Рада директорів МВФ схвалив у березні. Він є частиною загального пакету підтримки України на $115 млрд, повідомив сайт фонду.

"Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі", – заявили в МВФ.

Для збереження макроекономічної стабільності і сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС необхідні реформи, сказали у фонді.

В МВФ сказали про:

збереження потужної бази податкових надходжень;

стабільність обмінного курсу;

просування важливих реформ у сфері управління і боротьби з корупцією.

Попри війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році, заявили в МВФ.

"Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3%. Оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку", – сказали.

Також відзначили макроекономічну і фінансову стабільність.

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Теги: Україна, МВФ
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