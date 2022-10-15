МВФ схвалив транш для України





Це дає змогу негайно виділити Україні близько $886 млн, повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський, - пише



"Дякуємо Крісталіні Георгієвій (директор-розпорядник МВФ. – Gazeta.ua) і виконавчій раді МВФ за підтримку", – звернувся глава держави.



Механізм розширеного фінансування Рада директорів МВФ схвалив у березні. Він є частиною загального пакету підтримки України на $115 млрд, повідомив сайт фонду.



"Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі", – заявили в МВФ.



Для збереження макроекономічної стабільності і сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС необхідні реформи, сказали у фонді.



В МВФ сказали про:



збереження потужної бази податкових надходжень;



стабільність обмінного курсу;



просування важливих реформ у сфері управління і боротьби з корупцією.



Попри війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році, заявили в МВФ.



"Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3%. Оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку", – сказали.



Також відзначили макроекономічну і фінансову стабільність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародний валютний фонд схвалив перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF).Це дає змогу негайно виділити Україні близько $886 млн, повідомив у Twitter президент, - пише Gazeta ua. "Дякуємо Крісталіні Георгієвій (директор-розпорядник МВФ. – Gazeta.ua) і виконавчій раді МВФ за підтримку", – звернувся глава держави.Механізм розширеного фінансування Рада директорів МВФ схвалив у березні. Він є частиною загального пакету підтримки України на $115 млрд, повідомив сайт фонду."Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі", – заявили в МВФ.Для збереження макроекономічної стабільності і сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС необхідні реформи, сказали у фонді.В МВФ сказали про:збереження потужної бази податкових надходжень;стабільність обмінного курсу;просування важливих реформ у сфері управління і боротьби з корупцією.Попри війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році, заявили в МВФ."Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3%. Оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку", – сказали.Також відзначили макроекономічну і фінансову стабільність.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію