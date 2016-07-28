Україна і Польща проведуть спільні заходи у річницю Волинської трагедії

Україна і Польща проведуть спільні заходи у річницю Волинської трагедії
Цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку заходів із вшанування жертв Волинської трагедії.

Про це в інтерв'ю Interia заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Польща зараз може проводити пошуково-ексгумаційні роботи польських жертв в Україні, що було неможливо робити ще декілька років тому.

"Це свідчить про якісну зміну: сьогоднішня українська влада має більше розуміння цього питання, ніж її попередники кілька років тому", – сказав польський президент.

Він також розповів про свої переговори під час візиту до Києва із спікером Верховної Ради, і з президентом Володимиром Зеленським, і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, "щоб просунути справу далі".

"У нас тут є різні заходи, які перебувають на підготовчій стадії: ми домовилися з українською стороною, що поки що не розголошуємо деталей у ЗМІ. Тому, будь ласка, вибачте, що я не розкриваю деталей, але так, 80-ті роковини Волинської різанини принесуть нам низку спільних польсько-українських заходів", – зазначив Дуда.

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Теги: Волинська трагедія, Польща, Україна, річниця
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