У «Дію» повертають послугу зміни місця проживання
Сьогодні, 03:42
У застосунок Дія повертають послугу зміни місця проживання. Наразі триває тестовий період.
Про це повідомили на сторінці додатку у телеграмі.
"Довгоочікуване оновлення — змінюйте місце проживання за кілька кліків у застосунку Дія. Без походів до ЦНАП та органів реєстрації. Вдосконалили послугу і набираємо тестувальників, щоб перевірити новий функціонал", - йдеться у дописі.
Що змінилося?
Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника — дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини. Отже, ви отримуєте послугу з блискавичною швидкістю.
Що потрібно, щоб скористатися сервісом?
- мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії
- мати податковий номер
- бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини
- не бути військовозобов’язаним
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року
Спочатку сервіс буде доступний для дітей, жінок та інших невійськовозобовʼязаних українців.
Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
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Про це повідомили на сторінці додатку у телеграмі.
"Довгоочікуване оновлення — змінюйте місце проживання за кілька кліків у застосунку Дія. Без походів до ЦНАП та органів реєстрації. Вдосконалили послугу і набираємо тестувальників, щоб перевірити новий функціонал", - йдеться у дописі.
Що змінилося?
Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника — дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини. Отже, ви отримуєте послугу з блискавичною швидкістю.
Що потрібно, щоб скористатися сервісом?
- мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії
- мати податковий номер
- бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини
- не бути військовозобов’язаним
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року
Спочатку сервіс буде доступний для дітей, жінок та інших невійськовозобовʼязаних українців.
Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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