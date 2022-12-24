У «Дію» повертають послугу зміни місця проживання

У «Дію» повертають послугу зміни місця проживання
У застосунок Дія повертають послугу зміни місця проживання. Наразі триває тестовий період.

Про це повідомили на сторінці додатку у телеграмі.

"Довгоочікуване оновлення — змінюйте місце проживання за кілька кліків у застосунку Дія. Без походів до ЦНАП та органів реєстрації. Вдосконалили послугу і набираємо тестувальників, щоб перевірити новий функціонал", - йдеться у дописі.

Що змінилося?
Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника — дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини. Отже, ви отримуєте послугу з блискавичною швидкістю.

Що потрібно, щоб скористатися сервісом?

- мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії
- мати податковий номер
- бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини
- не бути військовозобов’язаним
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року

Спочатку сервіс буде доступний для дітей, жінок та інших невійськовозобовʼязаних українців.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Дія, послуги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Дію» повертають послугу зміни місця проживання
Сьогодні, 03:42
У луцькому музеї показала 7 відреставрованих ікон XVIII-XIX століття. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
Сьогодні, 01:15
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 29 червня
29 червень, 23:23
Схожі новини
«Дія» тимчасово не працюватиме «Дія» тимчасово не працюватиме
21 червень, 22:56
Перерахунок пенсії: як подати заяву, не виходячи з дому Перерахунок пенсії: як подати заяву, не виходячи з дому
23 квітень, 20:33
У «Дії» з'явилося опитування про дату святкування Різдва У «Дії» з'явилося опитування про дату святкування Різдва
24 грудень, 2022, 19:13
У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців
20 жовтень, 2022, 20:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Дію» повертають послугу зміни місця проживання
Сьогодні, 03:42
 0
У луцькому музеї показала 7 відреставрованих ікон XVIII-XIX століття. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
Сьогодні, 01:15
 0
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 29 червня
29 червень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8