У «Дію» повертають послугу зміни місця проживання

У застосунок Дія повертають послугу зміни місця проживання. Наразі триває тестовий період.Про це повідомили на сторінці додатку у телеграмі."Довгоочікуване оновлення — змінюйте місце проживання за кілька кліків у застосунку Дія. Без походів до ЦНАП та органів реєстрації. Вдосконалили послугу і набираємо тестувальників, щоб перевірити новий функціонал", - йдеться у дописі.Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника — дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини. Отже, ви отримуєте послугу з блискавичною швидкістю.- мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії- мати податковий номер- бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини- не бути військовозобов’язаним- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 рокуСпочатку сервіс буде доступний для дітей, жінок та інших невійськовозобовʼязаних українців.Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.