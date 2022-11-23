У луцькому музеї показали 7 відреставрованих ікон XVIII-XIX століття. ВІДЕО

У луцькому музеї показали 7 відреставрованих ікон XVIII-XIX століття. ВІДЕО
У Музеї волинської ікони, що в Луцьку, презентували сім відреставрованих ікон на полотні, що написані у 18-19 століттях.

Дореставраційний стан творів олійного живопису був аварійний, – розповіла Суспільному завідувачка сектору реставрації Музею волинської ікони Лариса Обухович.

"Усі вони втратили свій підрамник, мали численні деформації полотна основи, втрати зв’язку фарбового шару з ґрунтом і ґрунту з полотном основи. Прориви глобальні. Ця мала прорив горизонтальний", – сказала музейниця.

Одними з перших відвідувачів виставки відреставрованих ікон стали лучанка Наталія Матвійчук із дев’ятирічною донькою Анною. Кажуть: робота з реставрації надзвичайно цінна, адже це частина української історії та культури.

"Не уявляла, що так можна зробити. Щоб подивитися, як воно було у минулому. Щоб ми передавали наші здобутки культурні нашим майбутнім поколінням. Воно все має бути збережене для наступних поколінь", – сказали Наталія й Анна Матвійчуки.

Як розповіла завідувачка музею Тетяна Єлісєєва, ікони відреставрували на кафедрі техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у Києві ще до 2021 року, однак привезти їх до Луцька і представити відвідувачам не могли через початок повномасштабної війни.

"Втілюють не тільки мистецькі уподобання того періоду, а й історію церкви на Волині. Є і костельні роботи, як Антоній Падуанський, як Коронування Богородиці, є роботи, що пов’язані із історією греко-католицької церкви на Волині. Бо вона існувала з 1830 року", – сказала керівниця музею.

Загалом Музей волинської ікони в Луцьку, додала його завідувачка, з травня 2022-го відвідали дві тисячі людей, що майже в 10 разів менше, ніж було до повномасштабної війни.


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Теги: Волинь, Луцьк, музей, ікони
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