У луцькому музеї показали 7 відреставрованих ікон XVIII-XIX століття. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
У Музеї волинської ікони, що в Луцьку, презентували сім відреставрованих ікон на полотні, що написані у 18-19 століттях.
Дореставраційний стан творів олійного живопису був аварійний, – розповіла Суспільному завідувачка сектору реставрації Музею волинської ікони Лариса Обухович.
"Усі вони втратили свій підрамник, мали численні деформації полотна основи, втрати зв’язку фарбового шару з ґрунтом і ґрунту з полотном основи. Прориви глобальні. Ця мала прорив горизонтальний", – сказала музейниця.
Одними з перших відвідувачів виставки відреставрованих ікон стали лучанка Наталія Матвійчук із дев’ятирічною донькою Анною. Кажуть: робота з реставрації надзвичайно цінна, адже це частина української історії та культури.
"Не уявляла, що так можна зробити. Щоб подивитися, як воно було у минулому. Щоб ми передавали наші здобутки культурні нашим майбутнім поколінням. Воно все має бути збережене для наступних поколінь", – сказали Наталія й Анна Матвійчуки.
Як розповіла завідувачка музею Тетяна Єлісєєва, ікони відреставрували на кафедрі техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у Києві ще до 2021 року, однак привезти їх до Луцька і представити відвідувачам не могли через початок повномасштабної війни.
"Втілюють не тільки мистецькі уподобання того періоду, а й історію церкви на Волині. Є і костельні роботи, як Антоній Падуанський, як Коронування Богородиці, є роботи, що пов’язані із історією греко-католицької церкви на Волині. Бо вона існувала з 1830 року", – сказала керівниця музею.
Загалом Музей волинської ікони в Луцьку, додала його завідувачка, з травня 2022-го відвідали дві тисячі людей, що майже в 10 разів менше, ніж було до повномасштабної війни.
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Дореставраційний стан творів олійного живопису був аварійний, – розповіла Суспільному завідувачка сектору реставрації Музею волинської ікони Лариса Обухович.
"Усі вони втратили свій підрамник, мали численні деформації полотна основи, втрати зв’язку фарбового шару з ґрунтом і ґрунту з полотном основи. Прориви глобальні. Ця мала прорив горизонтальний", – сказала музейниця.
Одними з перших відвідувачів виставки відреставрованих ікон стали лучанка Наталія Матвійчук із дев’ятирічною донькою Анною. Кажуть: робота з реставрації надзвичайно цінна, адже це частина української історії та культури.
"Не уявляла, що так можна зробити. Щоб подивитися, як воно було у минулому. Щоб ми передавали наші здобутки культурні нашим майбутнім поколінням. Воно все має бути збережене для наступних поколінь", – сказали Наталія й Анна Матвійчуки.
Як розповіла завідувачка музею Тетяна Єлісєєва, ікони відреставрували на кафедрі техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у Києві ще до 2021 року, однак привезти їх до Луцька і представити відвідувачам не могли через початок повномасштабної війни.
"Втілюють не тільки мистецькі уподобання того періоду, а й історію церкви на Волині. Є і костельні роботи, як Антоній Падуанський, як Коронування Богородиці, є роботи, що пов’язані із історією греко-католицької церкви на Волині. Бо вона існувала з 1830 року", – сказала керівниця музею.
Загалом Музей волинської ікони в Луцьку, додала його завідувачка, з травня 2022-го відвідали дві тисячі людей, що майже в 10 разів менше, ніж було до повномасштабної війни.
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