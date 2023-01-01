30 червня на Волині: гортаючи календар

30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 30 червня, у світі відзначають Міжнародний день астероїда.

Сьогодні відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради Павло Данильчук, журналістка, прессекретар ЛНТУ Ілона Карпюк, громадський діяч, бізнесмен Сергій Чуріков.

Вітаємо іменинників зі святом. Бажаємо міцного здоров’я, довголіття та повсякденних життєвих перемог.

30 червня за православним календарем іменини відзначають Йосип, Кирило, Микита.

30 червня 2008 року при Купичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що у Турійському районі, був відкритий перший і єдиний в Україні музей солом’яного мистецтва «Солом’яне диво».

Відкриття відбулося в рамках проведення Всеукраїнської творчої лабораторії майстрів солом’яного мистецтва «Солом’яний бичок», яка проходила у місті Луцьку та селі Купичів.

Ініціатором створення музею стала заслужений майстер народної творчості України, член Спілки народних майстрів України Марія Кравчук.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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