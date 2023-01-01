Добрі новини від ВолиньPost за 29 червня

Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 29 червня, ми писали про таке:Литва передасть Україні дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS, додаткові бронетранспортери та боєприпаси. Запланований литовський пакет військової допомоги Україні містить також 10 бронетранспортерів M113. Отже, загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, сягне 72 одиниць.Загалом на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн будуть передані найближчим часом.За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:– особового складу – близько 227 780 (+680) осіб;– танків – 4038 (+2)– бойових броньованих машин – 7857 (+10)– артилерійських систем – 4116 (+27)– РСЗВ – 627 (+0)– засобів ППО – 388 (+1)– літаків – 315 (+1)– гелікоптерів – 308 (+0)– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)– крилатих ракет – 1261 (+0)– кораблів/катерів – 18 (+0)– автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)– спеціальної техніки – 569 (+6).Випускниця Рожищенського ліцею №4першою в історії закладу при складанні НМТ отримала аж 600 балів. Старанність та наполегливість у здобутті знань допомогли Каті скласти іспити з української мови, математики та біології на максимальний бал – по 200 з кожної навчальної дисциплін.Військовослужбовець з Ковеляотримав від Головнокомандувача Збройних сил Українипочесну нагороду – «Срібний хрест».У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку розпочалися роботи з монтажу обладнання із сонячними панелями. Прилади резервного живлення встановлюють на даху приміщення по вулиці Лесі Українки, 35.