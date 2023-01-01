Добрі новини від ВолиньPost за 29 червня
29 червень, 23:23
Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 29 червня, ми писали про таке:
Литва передасть Україні дві системи запуску NASAMS, 10 БТР та боєприпаси
Литва передасть Україні дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS, додаткові бронетранспортери та боєприпаси. Запланований литовський пакет військової допомоги Україні містить також 10 бронетранспортерів M113. Отже, загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, сягне 72 одиниць.
Загалом на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн будуть передані найближчим часом.
ЗСУ за добу ліквідували ще 680 російських окупантів, 14 безпілотників та літак
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 227 780 (+680) осіб;
– танків – 4038 (+2)
– бойових броньованих машин – 7857 (+10)
– артилерійських систем – 4116 (+27)
– РСЗВ – 627 (+0)
– засобів ППО – 388 (+1)
– літаків – 315 (+1)
– гелікоптерів – 308 (+0)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)
– крилатих ракет – 1261 (+0)
– кораблів/катерів – 18 (+0)
– автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)
– спеціальної техніки – 569 (+6).
Випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів
Випускниця Рожищенського ліцею №4 Катерина Фіщук першою в історії закладу при складанні НМТ отримала аж 600 балів. Старанність та наполегливість у здобутті знань допомогли Каті скласти іспити з української мови, математики та біології на максимальний бал – по 200 з кожної навчальної дисциплін.
Військовослужбовець з Волині отримав «Срібний хрест» від Залужного
Військовослужбовець з Ковеля Тарас Рудик отримав від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного почесну нагороду – «Срібний хрест».
На даху ЦНАПу у Луцьку встановлюють сонячні панелі
У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку розпочалися роботи з монтажу обладнання із сонячними панелями. Прилади резервного живлення встановлюють на даху приміщення по вулиці Лесі Українки, 35.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Литва передасть Україні дві системи запуску NASAMS, 10 БТР та боєприпаси
Литва передасть Україні дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS, додаткові бронетранспортери та боєприпаси. Запланований литовський пакет військової допомоги Україні містить також 10 бронетранспортерів M113. Отже, загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, сягне 72 одиниць.
Загалом на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн будуть передані найближчим часом.
ЗСУ за добу ліквідували ще 680 російських окупантів, 14 безпілотників та літак
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 227 780 (+680) осіб;
– танків – 4038 (+2)
– бойових броньованих машин – 7857 (+10)
– артилерійських систем – 4116 (+27)
– РСЗВ – 627 (+0)
– засобів ППО – 388 (+1)
– літаків – 315 (+1)
– гелікоптерів – 308 (+0)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)
– крилатих ракет – 1261 (+0)
– кораблів/катерів – 18 (+0)
– автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)
– спеціальної техніки – 569 (+6).
Випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів
Випускниця Рожищенського ліцею №4 Катерина Фіщук першою в історії закладу при складанні НМТ отримала аж 600 балів. Старанність та наполегливість у здобутті знань допомогли Каті скласти іспити з української мови, математики та біології на максимальний бал – по 200 з кожної навчальної дисциплін.
Військовослужбовець з Волині отримав «Срібний хрест» від Залужного
Військовослужбовець з Ковеля Тарас Рудик отримав від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного почесну нагороду – «Срібний хрест».
На даху ЦНАПу у Луцьку встановлюють сонячні панелі
У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку розпочалися роботи з монтажу обладнання із сонячними панелями. Прилади резервного живлення встановлюють на даху приміщення по вулиці Лесі Українки, 35.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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