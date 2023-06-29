США близькі до передачі Україні далекобійних ракетних систем ATACMS





Про це американські та європейські посадовці повідомили The Wall Street Journal, пише

За словами посадовців Європи та США, надання ATACMS Україні ще має бути схвалене "на найвищому рівні".



Але вони побачили ознаки того, що раніше неохоче налаштований до цього Білий дім змінив позицію і прийшов до розуміння "нагальної необхідності підтримати Україну в боротьбі в найближчі тижні".



Як розповів The Wall Street Journal український високопосадовець з оборонного сектора, останніми тижнями "Київ отримав позитивні ознаки того, що США змінили свою позицію щодо системи ATACMS".



Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.



Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.



Водночас комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.Про це американські та європейські посадовці повідомили The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За словами посадовців Європи та США, надання ATACMS Україні ще має бути схвалене "на найвищому рівні".Але вони побачили ознаки того, що раніше неохоче налаштований до цього Білий дім змінив позицію і прийшов до розуміння "нагальної необхідності підтримати Україну в боротьбі в найближчі тижні".Як розповів The Wall Street Journal український високопосадовець з оборонного сектора, останніми тижнями "Київ отримав позитивні ознаки того, що США змінили свою позицію щодо системи ATACMS".Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.Водночас комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.

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