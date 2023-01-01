Через Волинь бігли учасники марафону «Піднімаю прапор за Україну в НАТО»





Дистанція марафону пролягла через Київську, Житомирську, Рівненську й Волинську області, – розповів Дамінікас Кубіліус.



З його слів, учасники забігу несуть із собою український прапор, який передали для них військовослужбовці гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", що дислокується у Бахмуті.



Говорить: цим забігом команда хоче привернути увагу світової спільноти до війни в Україні і наблизити її можливість стати 33-м членом Північноатлантичного альянсу НАТО, саміт якого відбуватиметься 11 липня цього року у Вільнюсі.



"Ідея виникла місяць тому.Тепер вона продовжується у Литві, аби люди повісили українські прапори на будинки, на балкони, на мости, коли відбуватиметься саміт НАТО, щоб всі делегації бачили прапори по всіх дорогах, де вони їхатимуть. Найголовніше – це те, щоб Україна стала членом НАТО", – каже Дамінікас Кубіліус.



12 українських марафонівців стартували 25 червня у Києві, – розповів учасник Сергій Гамлюк із Рівного.



"Я не професійний бігун, аматор. Я займаюся бігом, тому що мені це подобається. Для мене особисто дистанцію, яку ми щодня пробігаємо, близько 20-30 кілометрів, не є великою. Я не роздумуючи взяв участь саме в цьому челенджі", – сказав учасник.



Як зазначив учасник забігу Кім із міста Рівне, дистанція, яку доводиться долати щодня, становить орієнтовно сотню кілометрів. Загалом від Києва до польського кордону, каже, учасники пробіжать 560 кілометрів.



"В нас є дві групи, одна до обіду біжить, інша після обіду. Ми ділимося на різні етапи. Був один важкий відрізок 27 кілометрів, майже всю дистанцію вітер дув в лице. Важко було проти вітру бігти", – додав марафонець.



Найважчим був перший день марафону, – розповіла переселенка з Донецької області Юлія Жабіна, яка зараз проживає у Рівному. Говорить: зранку 25 червня бігли у Києві, а вночі потрібно було подолати ще 27 кілометрів під дощем.



"Ми бігли по троє людей, зазвичай дівчинка і двоє хлопців. Розпочинаємо, наприклад, о восьмій ранку, дві команди. По троє сідаємо в машину. Перша трійка сідає в машину, одна біжить. Потім через 21 кілометр змінюється і потім так біжимо", – сказала учасниця забігу.



Учасник марафону, представник команди з Рівненської області Сергій Микитенко розповів, що на третій день учасникам вдалося підібрати правильний та нормальний темп забігу.



"Я сам з Нетішина. Біжимо по великих точках, а першого числа передаємо прапор литовським нашим друзям. Вони вже через Польщу і Литву, до саміту мають встигнути", – сказав марафонець.



Як додав організатор ультрамарафону Дамінікас Кубіліус, український прапор учасники марафону 1 липня передадуть для 21-го литовського колеги-марафонця, котрі будуть долати решту дистанції. Загалом українські й литовські марафонці подолають майже 1500 кілометрів з обох країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 травня на території Волині стартував ультрамарафон під гаслом "Піднімаю прапор за Україну в НАТО".Дистанція марафону пролягла через Київську, Житомирську, Рівненську й Волинську області, – розповів Суспільному організатор забігу, представник литовської компаніїЗ його слів, учасники забігу несуть із собою український прапор, який передали для них військовослужбовці гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", що дислокується у Бахмуті.Говорить: цим забігом команда хоче привернути увагу світової спільноти до війни в Україні і наблизити її можливість стати 33-м членом Північноатлантичного альянсу НАТО, саміт якого відбуватиметься 11 липня цього року у Вільнюсі."Ідея виникла місяць тому.Тепер вона продовжується у Литві, аби люди повісили українські прапори на будинки, на балкони, на мости, коли відбуватиметься саміт НАТО, щоб всі делегації бачили прапори по всіх дорогах, де вони їхатимуть. Найголовніше – це те, щоб Україна стала членом НАТО", – каже Дамінікас Кубіліус.12 українських марафонівців стартували 25 червня у Києві, – розповів учасник Сергій Гамлюк із Рівного."Я не професійний бігун, аматор. Я займаюся бігом, тому що мені це подобається. Для мене особисто дистанцію, яку ми щодня пробігаємо, близько 20-30 кілометрів, не є великою. Я не роздумуючи взяв участь саме в цьому челенджі", – сказав учасник.Як зазначив учасник забігу Кім із міста Рівне, дистанція, яку доводиться долати щодня, становить орієнтовно сотню кілометрів. Загалом від Києва до польського кордону, каже, учасники пробіжать 560 кілометрів."В нас є дві групи, одна до обіду біжить, інша після обіду. Ми ділимося на різні етапи. Був один важкий відрізок 27 кілометрів, майже всю дистанцію вітер дув в лице. Важко було проти вітру бігти", – додав марафонець.Найважчим був перший день марафону, – розповіла переселенка з Донецької області Юлія Жабіна, яка зараз проживає у Рівному. Говорить: зранку 25 червня бігли у Києві, а вночі потрібно було подолати ще 27 кілометрів під дощем."Ми бігли по троє людей, зазвичай дівчинка і двоє хлопців. Розпочинаємо, наприклад, о восьмій ранку, дві команди. По троє сідаємо в машину. Перша трійка сідає в машину, одна біжить. Потім через 21 кілометр змінюється і потім так біжимо", – сказала учасниця забігу.Учасник марафону, представник команди з Рівненської області Сергій Микитенко розповів, що на третій день учасникам вдалося підібрати правильний та нормальний темп забігу."Я сам з Нетішина. Біжимо по великих точках, а першого числа передаємо прапор литовським нашим друзям. Вони вже через Польщу і Литву, до саміту мають встигнути", – сказав марафонець.Як додав організатор ультрамарафону Дамінікас Кубіліус, український прапор учасники марафону 1 липня передадуть для 21-го литовського колеги-марафонця, котрі будуть долати решту дистанції. Загалом українські й литовські марафонці подолають майже 1500 кілометрів з обох країн.

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