На Волині блискавка знищила дорогу

На Волині блискавка знищила дорогу
У Любешівській територіальній громаді блискавка знищила асфальтне покриття на одній із доріг.

Про це повідомив голова громади Олег Кух у телеграмі.

"Сьогодні, о 17.59 під час грози відбулося влучання
блискавки в автодорогу біля с. Любязь. В результаті було
знищено асфальтну дорогу (на даний час проїзд неможливий), постраждалих немає", - йдеться у повідомленні очільника громади.

Олег Кух запевнив, що наразі все під контролем відповідних фахівців.

Відновлення руху транспорту відбудеться протягом 2-3 діб.

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Теги: Волинь, Люб'язь, дорога
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