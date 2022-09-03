На Волині блискавка знищила дорогу





Про це повідомив голова громади Олег Кух у телеграмі.



"Сьогодні, о 17.59 під час грози відбулося влучання

блискавки в автодорогу біля с. Любязь. В результаті було

знищено асфальтну дорогу (на даний час проїзд неможливий), постраждалих немає", - йдеться у повідомленні очільника громади.



Олег Кух запевнив, що наразі все під контролем відповідних фахівців.



Відновлення руху транспорту відбудеться протягом 2-3 діб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешівській територіальній громаді блискавка знищила асфальтне покриття на одній із доріг.Про це повідомив голова громадиу телеграмі."Сьогодні, о 17.59 під час грози відбулося влучанняблискавки в автодорогу біля с. Любязь. В результаті булознищено асфальтну дорогу (на даний час проїзд неможливий), постраждалих немає", - йдеться у повідомленні очільника громади.Олег Кух запевнив, що наразі все під контролем відповідних фахівців.Відновлення руху транспорту відбудеться протягом 2-3 діб.

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