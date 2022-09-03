На Волині блискавка знищила дорогу
Сьогодні, 21:35
У Любешівській територіальній громаді блискавка знищила асфальтне покриття на одній із доріг.
Про це повідомив голова громади Олег Кух у телеграмі.
"Сьогодні, о 17.59 під час грози відбулося влучання
блискавки в автодорогу біля с. Любязь. В результаті було
знищено асфальтну дорогу (на даний час проїзд неможливий), постраждалих немає", - йдеться у повідомленні очільника громади.
Олег Кух запевнив, що наразі все під контролем відповідних фахівців.
Відновлення руху транспорту відбудеться протягом 2-3 діб.
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Про це повідомив голова громади Олег Кух у телеграмі.
"Сьогодні, о 17.59 під час грози відбулося влучання
блискавки в автодорогу біля с. Любязь. В результаті було
знищено асфальтну дорогу (на даний час проїзд неможливий), постраждалих немає", - йдеться у повідомленні очільника громади.
Олег Кух запевнив, що наразі все під контролем відповідних фахівців.
Відновлення руху транспорту відбудеться протягом 2-3 діб.
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