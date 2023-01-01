Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 червня
У п'ятницю, 30 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 21-26° тепла.

За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде безхмарним, майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 30 червня вшановується пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: дійсно, до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне – бурі не обминути.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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