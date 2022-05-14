У росії війна між ФСБ та Міноборони. Буде знищення конкуруючих сторін, — ГУР
Сьогодні, 19:30
Війна між силовиками - ФСБ та Міністерством оборони росії входить в активну фазу. Тож не виключені фізичні знищення унаслідок цього протистояння.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР МО Андрій Черняк.
"За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін", - сказав Черняк.
Як розповів представник ГУР, у російській "верхівці" вже розуміють, що їх диктатор Володимир Путін став слабким. Тож зараз вони намагаються здобути собі владу.
"Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу", - зазначив Черник.
Що ж стосується Пригожина і перебазування частини "вагнерівців" у Білорусь - то українська розвідка поки що на сьогодні не бачить загрози для України, акцентував співрозмовник.
"Вони в будь-якому разі не будуть підпорядковані Міноборони росії. Табори, що будуються для них на території Білорусі - це для підготовки "вагнерівців". Але в нас немає даних, що їх будуть готувати для нападу на Україну з території Білорусі", - підсумував Черняк.
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Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР МО Андрій Черняк.
"За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін", - сказав Черняк.
Як розповів представник ГУР, у російській "верхівці" вже розуміють, що їх диктатор Володимир Путін став слабким. Тож зараз вони намагаються здобути собі владу.
"Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу", - зазначив Черник.
Що ж стосується Пригожина і перебазування частини "вагнерівців" у Білорусь - то українська розвідка поки що на сьогодні не бачить загрози для України, акцентував співрозмовник.
"Вони в будь-якому разі не будуть підпорядковані Міноборони росії. Табори, що будуються для них на території Білорусі - це для підготовки "вагнерівців". Але в нас немає даних, що їх будуть готувати для нападу на Україну з території Білорусі", - підсумував Черняк.
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