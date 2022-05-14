У росії війна між ФСБ та Міноборони. Буде знищення конкуруючих сторін, — ГУР





Про це в коментарі Андрій Черняк.



"За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін", - сказав Черняк.



Як розповів представник ГУР, у російській "верхівці" вже розуміють, що їх диктатор Володимир Путін став слабким. Тож зараз вони намагаються здобути собі владу.



"Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу", - зазначив Черник.



Що ж стосується Пригожина і перебазування частини "вагнерівців" у Білорусь - то українська розвідка поки що на сьогодні не бачить загрози для України, акцентував співрозмовник.



"Вони в будь-якому разі не будуть підпорядковані Міноборони росії. Табори, що будуються для них на території Білорусі - це для підготовки "вагнерівців". Але в нас немає даних, що їх будуть готувати для нападу на Україну з території Білорусі", - підсумував Черняк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна між силовиками - ФСБ та Міністерством оборони росії входить в активну фазу. Тож не виключені фізичні знищення унаслідок цього протистояння.Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР МО"За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін", - сказав Черняк.Як розповів представник ГУР, у російській "верхівці" вже розуміють, що їх диктаторстав слабким. Тож зараз вони намагаються здобути собі владу."Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу", - зазначив Черник.Що ж стосуєтьсяі перебазування частини "вагнерівців" у Білорусь - то українська розвідка поки що на сьогодні не бачить загрози для України, акцентував співрозмовник."Вони в будь-якому разі не будуть підпорядковані Міноборони росії. Табори, що будуються для них на території Білорусі - це для підготовки "вагнерівців". Але в нас немає даних, що їх будуть готувати для нападу на Україну з території Білорусі", - підсумував Черняк.

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