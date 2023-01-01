Від удару знепритомнів: у Луцьку патрульні допомогли песику, який постраждав в ДТП. ФОТО

У Луцьку в середу, 28 червня, близько 23-ї години, на перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження сталась аварія - в Audi в’їхав інший легковик. Ніхто з людей не постраждав.Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.Коли патрульні прибули на місце, до них підбігла схвильована пасажирка Audi з непритомним песиком на руках. Жінка повідомила, що в автомобілі спрацювали подушки безпеки, і собака, який сидів у неї на колінах, від різкого удару знепритомнів.Песику потрібна була негайна допомога ветеринара. Однак власниця виявилася не місцевою, через Луцьк вона прямувала з Херсонської області за кордон. Крім того, на годиннику було вже близько опівночі, тож всі ветеринарні клініки були зачинені.Патрульні передали оформлення ДТП іншому екіпажу поліцейських, а самі вирішили допомогти чотирилапому та його господарці.Інспектори почали обдзвонювати своїх колег, в яких є пухнастики, в надії, що хтось з них маже мати знайомого ветеринарного лікаря. І поліцейським таки усміхнулася удача.Інспектори зв’язалися з лікаркою і, попри те, що на вулиці була вже ніч, вона погодилася вийти на роботу. Невдовзі фахівчиня змогла привести тварину до свідомості та надала їй необхідну допомогу.Після оформлення усіх матеріалів водія Audi, пасажирку та песика патрульні доставили у найближчий готель, адже їхній автомобіль після ДТП не підлягав експлуатації, а також діяла комендантська година.