Від удару знепритомнів: у Луцьку патрульні допомогли песику, який постраждав в ДТП. ФОТО

Від удару знепритомнів: у Луцьку патрульні допомогли песику, який постраждав в ДТП. ФОТО
У Луцьку в середу, 28 червня, близько 23-ї години, на перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження сталась аварія - в Audi в’їхав інший легковик. Ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.

Коли патрульні прибули на місце, до них підбігла схвильована пасажирка Audi з непритомним песиком на руках. Жінка повідомила, що в автомобілі спрацювали подушки безпеки, і собака, який сидів у неї на колінах, від різкого удару знепритомнів.

Песику потрібна була негайна допомога ветеринара. Однак власниця виявилася не місцевою, через Луцьк вона прямувала з Херсонської області за кордон. Крім того, на годиннику було вже близько опівночі, тож всі ветеринарні клініки були зачинені.

Патрульні передали оформлення ДТП іншому екіпажу поліцейських, а самі вирішили допомогти чотирилапому та його господарці.

Інспектори почали обдзвонювати своїх колег, в яких є пухнастики, в надії, що хтось з них маже мати знайомого ветеринарного лікаря. І поліцейським таки усміхнулася удача.

Інспектори зв’язалися з лікаркою і, попри те, що на вулиці була вже ніч, вона погодилася вийти на роботу. Невдовзі фахівчиня змогла привести тварину до свідомості та надала їй необхідну допомогу.

Після оформлення усіх матеріалів водія Audi, пасажирку та песика патрульні доставили у найближчий готель, адже їхній автомобіль після ДТП не підлягав експлуатації, а також діяла комендантська година.

Від удару знепритомнів: у Луцьку патрульні допомогли песику, який постраждав в ДТП. ФОТО


Від удару знепритомнів: у Луцьку патрульні допомогли песику, який постраждав в ДТП. ФОТО


Від удару знепритомнів: у Луцьку патрульні допомогли песику, який постраждав в ДТП. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, ДТП, собака, допомога, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У росії війна між ФСБ та Міноборони. Буде знищення конкуруючих сторін, — ГУР
Сьогодні, 19:30
Подружжя з Волині вирощує лаванду і запрошує на фотосесії
Сьогодні, 19:00
Від удару знепритомнів: у Луцьку патрульні допомогли песику, який постраждав в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 18:55
Білоруси приїжджали сюди на ринок: як живуть у селі на Волині, яке знаходиться найближче до ворожого кордону
Сьогодні, 18:40
Віталій Кличко виступив на відкритті Lviv Urban Forum та відвідав поранених бійців у новому реабілітаційному центрі. ФОТО
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який заблукав у місті У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який заблукав у місті
26 червень, 11:00
У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО У Луцьку в дворі багатоповерхівки не розминулися два легковики. ВІДЕО
22 червень, 14:08
У Луцьку в дворі будинку жінка переїхала собаку: патрульні відшукали водійку У Луцьку в дворі будинку жінка переїхала собаку: патрульні відшукали водійку
16 червень, 15:40
Зупиняла автомобілі та поводилася дивно: у Луцьку допомогли жінці з маленьким сином Зупиняла автомобілі та поводилася дивно: у Луцьку допомогли жінці з маленьким сином
14 червень, 17:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У росії війна між ФСБ та Міноборони. Буде знищення конкуруючих сторін, — ГУР
Сьогодні, 19:30
 0
Подружжя з Волині вирощує лаванду і запрошує на фотосесії
Сьогодні, 19:00
 0
Від удару знепритомнів: у Луцьку патрульні допомогли песику, який постраждав в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 18:55
 0
Білоруси приїжджали сюди на ринок: як живуть у селі на Волині, яке знаходиться найближче до ворожого кордону
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8