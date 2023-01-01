Подружжя з Волині вирощує лаванду і запрошує на фотосесії

Лясніків у Хмелівці, що на Володимирщині. І вже незабаром господарі прийматимуть перших відвідувачів, котрі завітають, щоб помилуватися красою.



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На бабусиному городі зацвіла лаванда



Про лавандове диво у Зимнівській громаді вперше стало відомо минулого року. Лучани Віталій з дружиною Наталею замість городини вирішили посадити квіти на обійсті, яке дісталось у спадщину від бабусі та дідуся. Після їхньої смерті будинок декілька років стояв пусткою. І щоб вдихнути у нього нове життя, втілили ідею з лавандою, яку чоловік виношував не один рік.



«Не все вдавалося одразу. Не все насіння сходило, не усі кущі вижили. Згодом дійшов висновку, що для наших умов найліпше підходить англійська вузьколиста лаванда, яка не боїться морозів. Так, методом експериментів, перед будинком з‘явились перші кущі, а згодом ділянка у 10 сотих перетворилася на квіткову плантацію. Облаштувавши кілька фотозон, закинули з дружиною невеличку рекламу у соцмережі, і незабаром до наших воріт з лебедями потягнулися перші відвідувачі. Робили все експромтом: в’язали букети, виготовляли аромамішечки, готували лавандовий чай та розповідали людям про лаванду. По завершенні сезону залишились задоволеними, і почали… готуватись до нового, маючи вже перший досвід», - каже він.



Від чаїв до лавандової води



Не лише у вирощуванні квітів знайшли себе Віталій та Наталя. Жінка займається виготовленням мила ручної роботи. Чоловік виготовляє гідролат з лаванди (квіткову воду), який застосовують у косметології та медицині. Зізнаються, роблять це не заради прибутку, а для душі.



«Гідролат лаванди добре очищає та живить шкіру, зволожує, знімає роздратування, лікує вугрі, екзему. Компреси з лавандової води ефективні при суглобових і ревматичних болях. А ванна з нею заспокоює та знімає фізичне напруження, - розповідає Віталій. – Про корисні властивості квіткової води можна розповідати довго. Але на сьогодні є чимало інформації у соцмережах, і кожен сам знайде те, що йому потрібно. Придбати її можна буде, завітавши до нас на лавандове поле».



З лаванди дуже смачний та корисний чай. Минулого року вони з дружиною пригощали ним гостей, їм сподобався. Квіти зберігають аромат навіть після сушіння, оскільки у суцвіттях міститься величезний набір ефірних олій, а також інших речовин, яких немає в інших рослинах. Тому якщо букетики або аромамішечки розвісити у шафі чи покласти між постільною білизною чи одягом – вони набудуть дивовижного запаху свіжості. Головне – добре висушити лаванду.



Тут чекають на гостей



У планах подружжя – організація пленерів. Тож з нетерпінням чекають творчих особистостей з мольбертами. А ще у гості з друзями та наметами обіцяють приїхати діти. Такий собі лавандовий екотуризм.



На сьогодні плантація налічує понад тисячу кущів лаванди, висаджених дбайливими руками Віталія. Крім цього, перед будинком посадив кілька кущів лавандину, - міжвидовий гібрид двох лаванд: лаванди вузьколистої, яка є морозостійкою, та широколистої, яка, навпаки, боїться морозів. На відміну від лаванди, лавандин насіння не дає. Він розмножується шляхом живцювання.



«Працювати потрібно вручну, тож до кожної квітки кланяюсь. А оскільки лаванда потребує постійного догляду, кланяюсь постійно, - жартує чоловік. - Але мені така робота подобається, тож працюю із задоволенням. Та все ж хотілося б ознайомитися з досвідом людей, які також займаються вирощуванням лаванди, почерпнути щось корисне для себе. Але через війну наразі не до поїздок. Сподіваюся, колись вдасться здійснити мрію і побувати з дружиною у тому ж Провансі, який славиться лавандовими полями».



На запитання щодо конкуренції Віталій зазначає: вона має бути, оскільки це стимулює до розвитку, і додає, - не кожен житель навколишніх населених пунктів поїде далеко, щоб помилуватися лавандою, коли Хмелівка близько. Деякі люди вже телефонували й цікавилися, коли можна приїхати? Тому впевнений, незабаром з Наталею зустрічатиме відвідувачів.



Відкриття лавандового поля заплановане на 1 липня і триватиме упродовж двох тижнів. Охочі відпочити душею та набратися гарних вражень, а також зробити гарні світлини можуть приїжджати від ранку – до смерканку. Гарний настрій гарантований.



Жанна Білоцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад тисяча кущів лаванди знову зацвіли на обійсті подружжяу Хмелівці, що на Володимирщині. І вже незабаром господарі прийматимуть перших відвідувачів, котрі завітають, щоб помилуватися красою.Про це пише ВСН Про лавандове диво у Зимнівській громаді вперше стало відомо минулого року. Лучаниз дружиноюзамість городини вирішили посадити квіти на обійсті, яке дісталось у спадщину від бабусі та дідуся. Після їхньої смерті будинок декілька років стояв пусткою. І щоб вдихнути у нього нове життя, втілили ідею з лавандою, яку чоловік виношував не один рік.«Не все вдавалося одразу. Не все насіння сходило, не усі кущі вижили. Згодом дійшов висновку, що для наших умов найліпше підходить англійська вузьколиста лаванда, яка не боїться морозів. Так, методом експериментів, перед будинком з‘явились перші кущі, а згодом ділянка у 10 сотих перетворилася на квіткову плантацію. Облаштувавши кілька фотозон, закинули з дружиною невеличку рекламу у соцмережі, і незабаром до наших воріт з лебедями потягнулися перші відвідувачі. Робили все експромтом: в’язали букети, виготовляли аромамішечки, готували лавандовий чай та розповідали людям про лаванду. По завершенні сезону залишились задоволеними, і почали… готуватись до нового, маючи вже перший досвід», - каже він.Не лише у вирощуванні квітів знайшли себе Віталій та Наталя. Жінка займається виготовленням мила ручної роботи. Чоловік виготовляє гідролат з лаванди (квіткову воду), який застосовують у косметології та медицині. Зізнаються, роблять це не заради прибутку, а для душі.«Гідролат лаванди добре очищає та живить шкіру, зволожує, знімає роздратування, лікує вугрі, екзему. Компреси з лавандової води ефективні при суглобових і ревматичних болях. А ванна з нею заспокоює та знімає фізичне напруження, - розповідає Віталій. – Про корисні властивості квіткової води можна розповідати довго. Але на сьогодні є чимало інформації у соцмережах, і кожен сам знайде те, що йому потрібно. Придбати її можна буде, завітавши до нас на лавандове поле».З лаванди дуже смачний та корисний чай. Минулого року вони з дружиною пригощали ним гостей, їм сподобався. Квіти зберігають аромат навіть після сушіння, оскільки у суцвіттях міститься величезний набір ефірних олій, а також інших речовин, яких немає в інших рослинах. Тому якщо букетики або аромамішечки розвісити у шафі чи покласти між постільною білизною чи одягом – вони набудуть дивовижного запаху свіжості. Головне – добре висушити лаванду.У планах подружжя – організація пленерів. Тож з нетерпінням чекають творчих особистостей з мольбертами. А ще у гості з друзями та наметами обіцяють приїхати діти. Такий собі лавандовий екотуризм.На сьогодні плантація налічує понад тисячу кущів лаванди, висаджених дбайливими руками Віталія. Крім цього, перед будинком посадив кілька кущів лавандину, - міжвидовий гібрид двох лаванд: лаванди вузьколистої, яка є морозостійкою, та широколистої, яка, навпаки, боїться морозів. На відміну від лаванди, лавандин насіння не дає. Він розмножується шляхом живцювання.«Працювати потрібно вручну, тож до кожної квітки кланяюсь. А оскільки лаванда потребує постійного догляду, кланяюсь постійно, - жартує чоловік. - Але мені така робота подобається, тож працюю із задоволенням. Та все ж хотілося б ознайомитися з досвідом людей, які також займаються вирощуванням лаванди, почерпнути щось корисне для себе. Але через війну наразі не до поїздок. Сподіваюся, колись вдасться здійснити мрію і побувати з дружиною у тому ж Провансі, який славиться лавандовими полями».На запитання щодо конкуренції Віталій зазначає: вона має бути, оскільки це стимулює до розвитку, і додає, - не кожен житель навколишніх населених пунктів поїде далеко, щоб помилуватися лавандою, коли Хмелівка близько. Деякі люди вже телефонували й цікавилися, коли можна приїхати? Тому впевнений, незабаром з Наталею зустрічатиме відвідувачів.Відкриття лавандового поля заплановане на 1 липня і триватиме упродовж двох тижнів. Охочі відпочити душею та набратися гарних вражень, а також зробити гарні світлини можуть приїжджати від ранку – до смерканку. Гарний настрій гарантований.Жанна Білоцька

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