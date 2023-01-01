Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати





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Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, які замінив на три роки умовного терміну. Мотивація Феміди зводилася до того, що кримінальне правопорушення за статтею 336 ККУ, яке скоїв військовозобов’язаний, є нетяжким злочином. Також суд узяв до уваги, що обвинувачений не судимий, одружений і виховує двох неповнолітніх дітей. Крім цього, у суді було заслухано доповідь держустанови «Центр пробації» в Закарпатській області, де було сказано: виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення волі.



Водночас прокурор не погодився з цим вироком і звернувся до апеляційного суду. У скарзі він зазначив: суд першої інстанції не врахував, що обвинувачений за місцем проживання характеризується посередньо, ніде не працює, раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних кримінальних правопорушень.



Також прокурором просив врахувати, що на території України діє воєнний стан, а тому ця категорія кримінальних правопорушень викликає значний суспільний резонанс.



Апеляційний суд погодився з аргументами прокурора. Крім цього, було з’ясовано, що у Хустському райсуді військовозобов’язаний не визнав своєї вини.



«Суд першої інстанції не дотримався положень закону, внаслідок чого застосував щодо обвинуваченого кримінальний закон, який не підлягав застосуванню. А саме статтю 75 Кримінального кодексу та неправильно звільнив обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням, оскільки у кримінальному провадженні відсутні будь-які підстави для прийняття такого рішення», – наголосила Закарпатський апеляційний суд.



Окремо апеляція назвала обвинуваченого «суспільно небезпечною особою і його виправлення повинно відбуватися в умовах ізоляції від суспільства» і призначила йому чотири роки позбавлення волі.



Отже, рішення Закарпатського апеляційного суду стало першим за час повномасштабної війни, яке скасувало вирок нижчого суду і призначило реальне покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України. Додамо, що санкція цієї статті передбачає покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Хустського районного суду від 6 жовтня 2022 року і призначив реальне покарання військовозобов’язаному за ухилення від призову під час мобілізації.Про це повідомляє Главком з посиланням на вирок від 27 червня.Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, які замінив на три роки умовного терміну. Мотивація Феміди зводилася до того, що кримінальне правопорушення за статтею 336 ККУ, яке скоїв військовозобов’язаний, є нетяжким злочином. Також суд узяв до уваги, що обвинувачений не судимий, одружений і виховує двох неповнолітніх дітей. Крім цього, у суді було заслухано доповідь держустанови «Центр пробації» в Закарпатській області, де було сказано: виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення волі.Водночас прокурор не погодився з цим вироком і звернувся до апеляційного суду. У скарзі він зазначив: суд першої інстанції не врахував, що обвинувачений за місцем проживання характеризується посередньо, ніде не працює, раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних кримінальних правопорушень.Також прокурором просив врахувати, що на території України діє воєнний стан, а тому ця категорія кримінальних правопорушень викликає значний суспільний резонанс.Апеляційний суд погодився з аргументами прокурора. Крім цього, було з’ясовано, що у Хустському райсуді військовозобов’язаний не визнав своєї вини.«Суд першої інстанції не дотримався положень закону, внаслідок чого застосував щодо обвинуваченого кримінальний закон, який не підлягав застосуванню. А саме статтю 75 Кримінального кодексу та неправильно звільнив обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням, оскільки у кримінальному провадженні відсутні будь-які підстави для прийняття такого рішення», – наголосила Закарпатський апеляційний суд.Окремо апеляція назвала обвинуваченого «суспільно небезпечною особою і його виправлення повинно відбуватися в умовах ізоляції від суспільства» і призначила йому чотири роки позбавлення волі.Отже, рішення Закарпатського апеляційного суду стало першим за час повномасштабної війни, яке скасувало вирок нижчого суду і призначило реальне покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України. Додамо, що санкція цієї статті передбачає покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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