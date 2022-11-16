YouTube обмежуватиме користувачів, які блокують рекламу





Раніше YouTube уже попереджав про неприпустимість використання подібних сервісів. Але жодних конкретних заходів за цим не було, - пише



Тепер він розсилає користувачам нове попередження.



При виявленні увімкненого блокувальника реклами YouTube повідомляє, що після трьох відтворених відео заблокує програвач. Щоб продовжити перегляд, доведеться відключити блокувальник або купити підписку YouTube Premium.



Поки що нове попередження відображається в тестовому режимі тільки у невеликої групи користувачів. Неясно, коли ці зміни застосують на всіх.



Але у тих, хто потрапив під нововведення, воно вже викликало бурхливу реакцію. Користувачі пишуть, що не хочуть дивитися по п’ять рекламних блоків за одне 20-хвилинне відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відеохостинг продовжує боротьбу з блокувальниками реклами. Тепер він попереджає про блокування сервісу у користувачів, які використовують подібні розширення.Раніше YouTube уже попереджав про неприпустимість використання подібних сервісів. Але жодних конкретних заходів за цим не було, - пише НВ Тепер він розсилає користувачам нове попередження.При виявленні увімкненого блокувальника реклами YouTube повідомляє, що після трьох відтворених відео заблокує програвач. Щоб продовжити перегляд, доведеться відключити блокувальник або купити підписку YouTube Premium.Поки що нове попередження відображається в тестовому режимі тільки у невеликої групи користувачів. Неясно, коли ці зміни застосують на всіх.Але у тих, хто потрапив під нововведення, воно вже викликало бурхливу реакцію. Користувачі пишуть, що не хочуть дивитися по п’ять рекламних блоків за одне 20-хвилинне відео.

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