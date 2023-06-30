Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян
Сьогодні, 13:16
Сьогодні, 30 червня, українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів в окупованому Бердянську.
Про це повідомили Збройні сили України.
«У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили Збройні сили України.
«У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська», – йдеться у повідомленні.
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