Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян





Про це повідомили Збройні сили України.



«У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська», – йдеться у повідомленні.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 червня, українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів в окупованому Бердянську.Про це повідомили Збройні сили України.«У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська», – йдеться у повідомленні.

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