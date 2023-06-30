Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян

Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян
Сьогодні, 30 червня, українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів в окупованому Бердянську.

Про це повідомили Збройні сили України.

«У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська», – йдеться у повідомленні.

Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян





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Теги: Бердянськ, вибухи
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