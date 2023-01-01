Троє росіян на Харківщині вбили українського фермера, а потім спалили його розчленоване тіло, – СБУ

Троє росіян на Харківщині вбили українського фермера, а потім спалили його розчленоване тіло, – СБУ
СБУ ідентифікувала 3-х рашистів, які під час окупації Харківщини вбили українського патріота, а потім спалили його розчленоване тіло.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій території Харківщини.

Мова йде про двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил рф Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова – військового з 202-го мотострілецького полку країни-агресора.

Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів.

Під час таких «рейдів» рашисти масово викрадали і вбивали людей.
За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера.

Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його.

Також зловмисники вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші.

У разі спротиву – рашисти погрожували вбивством малолітніх дітей.
Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти відібрали 6 легкових та вантажних авто.

За наявними даними, награбоване майно загарбники намагались переправити за місцем проживання в росії.

На підставі зібраних доказів усім трьом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, злочинні дії Піддубного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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