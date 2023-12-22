У разі зупинки західної допомоги Україна втратить здатність стримувати рф, – ISW

У разі зупинки західної допомоги Україна втратить здатність стримувати рф, – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, що зупинка західної допомоги, ймовірно, призведе до того, що Україна втратить здатність стримувати російську армію.

Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни.

На думку військових фахівців, поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік через рішення, прийняті на Заході.

В ISW додали, що допомога Заходу в галузі безпеки дає змогу українським силам відбивати наступ росії та звільняти більше української території.

Тому продовження цієї допомоги є єдиною можливістю завадити президенту рф володимиру путіну досягти своїх цілей в Україні.

На Заході все більше замислюються про те, що росія може перемогти у війні, а Україна – втратити додаткові території і навіть свій суверенітет, тоді НАТО зазнає поразки, а наслідки будуть відчутні по всьому світу, випливає зі статей "Financial Times" і "Bloomberg".

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Теги: Росія, Україна, війна
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