У разі зупинки західної допомоги Україна втратить здатність стримувати рф, – ISW
Сьогодні, 10:10
Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, що зупинка західної допомоги, ймовірно, призведе до того, що Україна втратить здатність стримувати російську армію.
Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни.
На думку військових фахівців, поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік через рішення, прийняті на Заході.
В ISW додали, що допомога Заходу в галузі безпеки дає змогу українським силам відбивати наступ росії та звільняти більше української території.
Тому продовження цієї допомоги є єдиною можливістю завадити президенту рф володимиру путіну досягти своїх цілей в Україні.
На Заході все більше замислюються про те, що росія може перемогти у війні, а Україна – втратити додаткові території і навіть свій суверенітет, тоді НАТО зазнає поразки, а наслідки будуть відчутні по всьому світу, випливає зі статей "Financial Times" і "Bloomberg".
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Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни.
На думку військових фахівців, поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік через рішення, прийняті на Заході.
В ISW додали, що допомога Заходу в галузі безпеки дає змогу українським силам відбивати наступ росії та звільняти більше української території.
Тому продовження цієї допомоги є єдиною можливістю завадити президенту рф володимиру путіну досягти своїх цілей в Україні.
На Заході все більше замислюються про те, що росія може перемогти у війні, а Україна – втратити додаткові території і навіть свій суверенітет, тоді НАТО зазнає поразки, а наслідки будуть відчутні по всьому світу, випливає зі статей "Financial Times" і "Bloomberg".
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