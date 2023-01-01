Волинянка виготовляє новорічних гномів. ФОТО

Юлія Клямар знайшла собі заняття до душі – виготовляє новорічних гномів.



Уперше їх робити спробувала минулого року для себе. Наразі ж на замовлення створює цілі сімейки таких казкових персонажів, - пише



У вечірню пору, маючи вільний час, Юлія приступає до улюбленої справи – виготовлення чарівних гномів. Створення кожної деталі виробу потребує часу, умілості рук та креативності. Також, як зазначає майстриня Юлія, варто вміти підібрати кольори, тканини й інший декор, аби виріб виглядав красиво та естетично.



«Кожен гном – різний на вигляд, різної висоти. Раніше зазвичай створювала пари гномів, тепер же роблю цілі їхні сімейки. На замовлення переважно просять вироби у світлих кольорах», – розповідає Юлія Клямар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька села Великий Курінь Камінь-Каширського районузнайшла собі заняття до душі – виготовляє новорічних гномів.Уперше їх робити спробувала минулого року для себе. Наразі ж на замовлення створює цілі сімейки таких казкових персонажів, - пише "Нове життя" У вечірню пору, маючи вільний час, Юлія приступає до улюбленої справи – виготовлення чарівних гномів. Створення кожної деталі виробу потребує часу, умілості рук та креативності. Також, як зазначає майстриня Юлія, варто вміти підібрати кольори, тканини й інший декор, аби виріб виглядав красиво та естетично.«Кожен гном – різний на вигляд, різної висоти. Раніше зазвичай створювала пари гномів, тепер же роблю цілі їхні сімейки. На замовлення переважно просять вироби у світлих кольорах», – розповідає Юлія Клямар.

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