Волинянка виготовляє новорічних гномів. ФОТО
Сьогодні, 07:31
Жителька села Великий Курінь Камінь-Каширського району Юлія Клямар знайшла собі заняття до душі – виготовляє новорічних гномів.
Уперше їх робити спробувала минулого року для себе. Наразі ж на замовлення створює цілі сімейки таких казкових персонажів, - пише "Нове життя".
У вечірню пору, маючи вільний час, Юлія приступає до улюбленої справи – виготовлення чарівних гномів. Створення кожної деталі виробу потребує часу, умілості рук та креативності. Також, як зазначає майстриня Юлія, варто вміти підібрати кольори, тканини й інший декор, аби виріб виглядав красиво та естетично.
«Кожен гном – різний на вигляд, різної висоти. Раніше зазвичай створювала пари гномів, тепер же роблю цілі їхні сімейки. На замовлення переважно просять вироби у світлих кольорах», – розповідає Юлія Клямар.
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Уперше їх робити спробувала минулого року для себе. Наразі ж на замовлення створює цілі сімейки таких казкових персонажів, - пише "Нове життя".
У вечірню пору, маючи вільний час, Юлія приступає до улюбленої справи – виготовлення чарівних гномів. Створення кожної деталі виробу потребує часу, умілості рук та креативності. Також, як зазначає майстриня Юлія, варто вміти підібрати кольори, тканини й інший декор, аби виріб виглядав красиво та естетично.
«Кожен гном – різний на вигляд, різної висоти. Раніше зазвичай створювала пари гномів, тепер же роблю цілі їхні сімейки. На замовлення переважно просять вироби у світлих кольорах», – розповідає Юлія Клямар.
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