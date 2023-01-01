Протягом 4 місяців ЗСУ знищили 20% ЧФ росії

Протягом 4 місяців ЗСУ знищили 20% ЧФ росії
Упродовж лишень чотирьох місяців українські захисники знищили 20% Чорноморського флоту росії.

Про це заявив голова міноборони Великої Британії, пише Телеграмна служба новин.

За словами британського міністра, знищення корабля Чорноморського флоту «демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються!»
Протягом 4 місяців ЗСУ знищили 20% ЧФ росії

На думку військового експерта Петра Черника, на знищеному великому десантному кораблі «Новочеркаськ» могло бути до двох тисяч «Шахедів».
Протягом 4 місяців ЗСУ знищили 20% ЧФ росії


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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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