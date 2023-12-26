В Україні спіймали спонсора окупантів на Донеччині
Сьогодні, 11:07
Гендиректора макіївського ливарного заводу судитимуть за фінансування терористичної організації «днр».
Про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.
Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» з Макіївки на Донеччині.
Йому інкриміновано фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).
Розслідуванням встановлено, що після тимчасової окупації території регіону у 2014 році терористична організація «днр» спільно зі збройними формуваннями рф захопили завод, який спеціалізується на виготовленні ливарної продукції.
Підприємство незаконно перереєстрували у власність окупаційної влади та призначили обвинуваченого керівником.
Гендиректор заводу провадив господарську діяльність з державою-агресором. Він укладав договори постачання ливарної продукції на територію рф. Також під «прикриттям» підставних суб’єктів господарювання було налагоджено торгівлю з українськими підприємствами.
Слідство встановило укладання ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» з підприємствами України 13 контрактів на 50 млн грн. З них протягом 2017-2022 років до бюджету так званої «днр» сплачено майже 15 млн грн податків.
Тобто товариство фактично здійснювало матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «днр».
У 2019 році гендиректор ливарного заводу виїхав на підконтрольну Україні територію, але мав вплив на підприємство.
Правоохоронці затримали чоловіка на початку жовтня 2023 року.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Досудове розслідування – ТУ ДБР, розташоване у м. Хмельницькому, оперативний супровід – Управління СБУ у Вінницькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.
Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» з Макіївки на Донеччині.
Йому інкриміновано фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).
Розслідуванням встановлено, що після тимчасової окупації території регіону у 2014 році терористична організація «днр» спільно зі збройними формуваннями рф захопили завод, який спеціалізується на виготовленні ливарної продукції.
Підприємство незаконно перереєстрували у власність окупаційної влади та призначили обвинуваченого керівником.
Гендиректор заводу провадив господарську діяльність з державою-агресором. Він укладав договори постачання ливарної продукції на територію рф. Також під «прикриттям» підставних суб’єктів господарювання було налагоджено торгівлю з українськими підприємствами.
Слідство встановило укладання ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» з підприємствами України 13 контрактів на 50 млн грн. З них протягом 2017-2022 років до бюджету так званої «днр» сплачено майже 15 млн грн податків.
Тобто товариство фактично здійснювало матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «днр».
У 2019 році гендиректор ливарного заводу виїхав на підконтрольну Україні територію, але мав вплив на підприємство.
Правоохоронці затримали чоловіка на початку жовтня 2023 року.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Досудове розслідування – ТУ ДБР, розташоване у м. Хмельницькому, оперативний супровід – Управління СБУ у Вінницькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Головко
Сьогодні, 11:21
У Запорізькій області загинув Герой з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 11:11
В Україні спіймали спонсора окупантів на Донеччині
Сьогодні, 11:07
У Луцьку 34-річний чоловік під час сварки вбив свого товариша
Сьогодні, 11:00