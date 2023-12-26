В Україні спіймали спонсора окупантів на Донеччині

В Україні спіймали спонсора окупантів на Донеччині
Гендиректора макіївського ливарного заводу судитимуть за фінансування терористичної організації «днр».

Про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» з Макіївки на Донеччині.

Йому інкриміновано фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

Розслідуванням встановлено, що після тимчасової окупації території регіону у 2014 році терористична організація «днр» спільно зі збройними формуваннями рф захопили завод, який спеціалізується на виготовленні ливарної продукції.

Підприємство незаконно перереєстрували у власність окупаційної влади та призначили обвинуваченого керівником.

Гендиректор заводу провадив господарську діяльність з державою-агресором. Він укладав договори постачання ливарної продукції на територію рф. Також під «прикриттям» підставних суб’єктів господарювання було налагоджено торгівлю з українськими підприємствами.

Слідство встановило укладання ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» з підприємствами України 13 контрактів на 50 млн грн. З них протягом 2017-2022 років до бюджету так званої «днр» сплачено майже 15 млн грн податків.

Тобто товариство фактично здійснювало матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «днр».

У 2019 році гендиректор ливарного заводу виїхав на підконтрольну Україні територію, але мав вплив на підприємство.

Правоохоронці затримали чоловіка на початку жовтня 2023 року.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування – ТУ ДБР, розташоване у м. Хмельницькому, оперативний супровід – Управління СБУ у Вінницькій області.

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Теги: зрадники, СБУ
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