«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Левчик

Володимира Левчика.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Орієнтовно в першій половині дня (час буде уточнено) біля Колок зустрічаємо автомобіль з воїном-земляком.



Маршрут: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі.



Маршрут по Маневичах: вул. Луцька, Західна (будинок воїна), де відбудеться церемонія прощання.



Далі скорботний кортеж рухатиметься вул. Західна, Чорновола до Маневицького ліцею №2, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх Матері Софії.



Після церемонії відспівування у храмі похоронна процесія пройде вул. Незалежності, Луцька, Соборності до кладовища.



Закликаю жителів громади гідно зустріти воїна-захисника, який віддав своє життя за мир і спокій кожного з нас, за незалежність України", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про точний час зустрічі повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 20 грудня, Маневиччина зустріне тіло ГерояПро це повідомив Маневицький селищний голова"Орієнтовно в першій половині дня (час буде уточнено) біля Колок зустрічаємо автомобіль з воїном-земляком.Маршрут: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі.Маршрут по Маневичах: вул. Луцька, Західна (будинок воїна), де відбудеться церемонія прощання.Далі скорботний кортеж рухатиметься вул. Західна, Чорновола до Маневицького ліцею №2, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх Матері Софії.Після церемонії відспівування у храмі похоронна процесія пройде вул. Незалежності, Луцька, Соборності до кладовища.Закликаю жителів громади гідно зустріти воїна-захисника, який віддав своє життя за мир і спокій кожного з нас, за незалежність України", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про точний час зустрічі повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію