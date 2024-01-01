«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Левчик
Сьогодні, 16:24
Завтра, 20 грудня, Маневиччина зустріне тіло Героя Володимира Левчика.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Орієнтовно в першій половині дня (час буде уточнено) біля Колок зустрічаємо автомобіль з воїном-земляком.
Маршрут: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі.
Маршрут по Маневичах: вул. Луцька, Західна (будинок воїна), де відбудеться церемонія прощання.
Далі скорботний кортеж рухатиметься вул. Західна, Чорновола до Маневицького ліцею №2, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх Матері Софії.
Після церемонії відспівування у храмі похоронна процесія пройде вул. Незалежності, Луцька, Соборності до кладовища.
Закликаю жителів громади гідно зустріти воїна-захисника, який віддав своє життя за мир і спокій кожного з нас, за незалежність України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про точний час зустрічі повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Орієнтовно в першій половині дня (час буде уточнено) біля Колок зустрічаємо автомобіль з воїном-земляком.
Маршрут: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі.
Маршрут по Маневичах: вул. Луцька, Західна (будинок воїна), де відбудеться церемонія прощання.
Далі скорботний кортеж рухатиметься вул. Західна, Чорновола до Маневицького ліцею №2, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх Матері Софії.
Після церемонії відспівування у храмі похоронна процесія пройде вул. Незалежності, Луцька, Соборності до кладовища.
Закликаю жителів громади гідно зустріти воїна-захисника, який віддав своє життя за мир і спокій кожного з нас, за незалежність України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про точний час зустрічі повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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