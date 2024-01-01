«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Левчик

«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Левчик
Завтра, 20 грудня, Маневиччина зустріне тіло Героя Володимира Левчика.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Орієнтовно в першій половині дня (час буде уточнено) біля Колок зустрічаємо автомобіль з воїном-земляком.

Маршрут: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі.

Маршрут по Маневичах: вул. Луцька, Західна (будинок воїна), де відбудеться церемонія прощання.

Далі скорботний кортеж рухатиметься вул. Західна, Чорновола до Маневицького ліцею №2, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх Матері Софії.

Після церемонії відспівування у храмі похоронна процесія пройде вул. Незалежності, Луцька, Соборності до кладовища.

Закликаю жителів громади гідно зустріти воїна-захисника, який віддав своє життя за мир і спокій кожного з нас, за незалежність України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про точний час зустрічі повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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