Командира 211 бригади, де знущалися з військових, відправили під варту

Олегу Побережнюку.



Про це повідомив Офіс генпрокурора, пише



Прокурори звернулися до суду з клопотанням про взяття під варту комбрига на 2 місяці з альтернативою застави у 908 тисяч гривень. Суд задовольнив його.



Крім цього, як вказує ОГП, вище командування відсторонило Побережнюка від виконання службових обов’язків.



За даними ЗМІ, на судовому засіданні були присутні близько 20 військових.



Нагадаємо, Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). За даними слідства, восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій.



Окрім того, триває розслідування щодо посадовців 211 бригади за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Слідчі перевіряють можливі протиправні дії офіцерів бригади — фізичне насильство щодо підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади.



Знущання з військових у 211 бригаді



Журналісти «Української правди» виявили, що керівництво 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів — з них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.



Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух — син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав відправити до 211 бригади комісію ВСП. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обов’язків за посадою.



У Генштабі стверджували, що цьогоріч у вересні вже проводили службову перевірку у бригаді й порушували кримінальну справу. А міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що з’ясує, чому розслідування знущань із солдатів тривало так довго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тернопільський міськрайонний суд призначив запобіжний захід командиру військової частини 211 понтонно-мостової бригади ЗСУПро це повідомив Офіс генпрокурора, пише Громадське Прокурори звернулися до суду з клопотанням про взяття під варту комбрига на 2 місяці з альтернативою застави у 908 тисяч гривень. Суд задовольнив його.Крім цього, як вказує ОГП, вище командування відсторонило Побережнюка від виконання службових обов’язків.За даними ЗМІ, на судовому засіданні були присутні близько 20 військових.Нагадаємо, Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). За даними слідства, восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій.Окрім того, триває розслідування щодо посадовців 211 бригади за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Слідчі перевіряють можливі протиправні дії офіцерів бригади — фізичне насильство щодо підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади.Журналісти «Української правди» виявили, що керівництво 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів — з них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух — син начштабуі похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант.Головнокомандувач ЗСУнаказав відправити до 211 бригади комісію ВСП. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обов’язків за посадою.У Генштабі стверджували, що цьогоріч у вересні вже проводили службову перевірку у бригаді й порушували кримінальну справу. А міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що з’ясує, чому розслідування знущань із солдатів тривало так довго.

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