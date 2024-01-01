У місті на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів: коли відновлять освітлення
Сьогодні, 14:53
19 грудня у місті Рожище на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів. Причина — перенапруга у лінії електропередач.
Без вуличного освітлення залишилися мешканці вулиці Мостова та частково Промислова — до будинку №65, розповів у коментарі Суспільному Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук.
З його слів, наразі працівники комунального підприємства "Дільниця благоустрою" розпочали ремонт на вулиці Мостовій.
"Ремонт вуличного освітлення на вулиці Промисловій затягнеться. Бо там треба закупити нові ліхтарі, а бюджетний рік закінчується. Я думаю, це займе десь три тижні", — каже В'ячеслав Поліщук.
Нині за відсутності ліхтарів на цій ділянці дороги у Рожищенській міській раді просять водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися мінімальної швидкості руху задля уникнення аварійних ситуацій в темну пору доби.
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Без вуличного освітлення залишилися мешканці вулиці Мостова та частково Промислова — до будинку №65, розповів у коментарі Суспільному Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук.
З його слів, наразі працівники комунального підприємства "Дільниця благоустрою" розпочали ремонт на вулиці Мостовій.
"Ремонт вуличного освітлення на вулиці Промисловій затягнеться. Бо там треба закупити нові ліхтарі, а бюджетний рік закінчується. Я думаю, це займе десь три тижні", — каже В'ячеслав Поліщук.
Нині за відсутності ліхтарів на цій ділянці дороги у Рожищенській міській раді просять водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися мінімальної швидкості руху задля уникнення аварійних ситуацій в темну пору доби.
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