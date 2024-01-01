У місті на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів: коли відновлять освітлення

У місті на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів: коли відновлять освітлення
19 грудня у місті Рожище на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів. Причина — перенапруга у лінії електропередач.

Без вуличного освітлення залишилися мешканці вулиці Мостова та частково Промислова — до будинку №65, розповів у коментарі Суспільному Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук.

З його слів, наразі працівники комунального підприємства "Дільниця благоустрою" розпочали ремонт на вулиці Мостовій.

"Ремонт вуличного освітлення на вулиці Промисловій затягнеться. Бо там треба закупити нові ліхтарі, а бюджетний рік закінчується. Я думаю, це займе десь три тижні", — каже В'ячеслав Поліщук.
Нині за відсутності ліхтарів на цій ділянці дороги у Рожищенській міській раді просять водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися мінімальної швидкості руху задля уникнення аварійних ситуацій в темну пору доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, світло, ліхтарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів: коли відновлять освітлення
Сьогодні, 14:53
Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК
Сьогодні, 14:09
У місті на Волині представили нового начальника поліції
Сьогодні, 13:45
Зниклого безвісти на Волині чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 13:30
На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
На Волині другий день вирує негода: наразі без світла - 394 споживачів На Волині другий день вирує негода: наразі без світла - 394 споживачів
17 грудень, 14:26
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
14 грудень, 21:10
Як на Волині відключатимуть світло завтра, 8 грудня Як на Волині відключатимуть світло завтра, 8 грудня
07 грудень, 21:14
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
30 листопад, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів: коли відновлять освітлення
Сьогодні, 14:53
 0
Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК
Сьогодні, 14:09
 0
У місті на Волині представили нового начальника поліції
Сьогодні, 13:45
 0
Зниклого безвісти на Волині чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 13:30
 0
На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8