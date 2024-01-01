Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК

Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК
Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії.

"За" у другому читанні проголосували 259 народних обранців, повідомили депутати від партії "Голос" Ярослав Железняк та Наталія Піпа, пише Українська правда.

З 1 січня 2025 року МСЕК замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що система МСЕК не відповідає "сучасним викликам", які постали перед Україною під час війни, та "актуальним підходам до встановлення інвалідності".

Законопроєкт передбачає:

- спрощення процесів встановлення інвалідності;

- цифровізацію проходження експертизи;

- запровадження прозорих механізмів оскарження;

- зміну механізму фінансування медико-соціальних експертиз.

Нагадаємо, ліквідації передували гучні скандали. Один із них пов’язаний з керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яку викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів і списків ухилянтів.

Також журналісти з’ясували, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії.

МОЗ уже визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Станом на 16 грудня їх було 286.

Також уже створили 1348 експертних команд. Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання – їх понад 4300.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: МСЕК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів: коли відновлять освітлення
Сьогодні, 14:53
Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК
Сьогодні, 14:09
У місті на Волині представили нового начальника поліції
Сьогодні, 13:45
Зниклого безвісти на Волині чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 13:30
На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
МСЕК на Волині завершують роботу: чим займається обласна комісія МСЕК на Волині завершують роботу: чим займається обласна комісія
18 грудень, 12:09
Що зміниться для пацієнтів на Волині через реформу МСЕК. ВІДЕО Що зміниться для пацієнтів на Волині через реформу МСЕК. ВІДЕО
08 грудень, 18:04
Без МСЕК: у МОЗ розповіли про новий маршрут пацієнта, який встановлює інвалідність Без МСЕК: у МОЗ розповіли про новий маршрут пацієнта, який встановлює інвалідність
22 листопад, 07:32
Рада підтримала законопроєкт про ліквідацію МСЕК Рада підтримала законопроєкт про ліквідацію МСЕК
20 листопад, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів: коли відновлять освітлення
Сьогодні, 14:53
 0
Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК
Сьогодні, 14:09
 0
У місті на Волині представили нового начальника поліції
Сьогодні, 13:45
 0
Зниклого безвісти на Волині чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 13:30
 0
На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8