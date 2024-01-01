Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК
Сьогодні, 14:09
Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії.
"За" у другому читанні проголосували 259 народних обранців, повідомили депутати від партії "Голос" Ярослав Железняк та Наталія Піпа, пише Українська правда.
З 1 січня 2025 року МСЕК замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.
У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що система МСЕК не відповідає "сучасним викликам", які постали перед Україною під час війни, та "актуальним підходам до встановлення інвалідності".
Законопроєкт передбачає:
- спрощення процесів встановлення інвалідності;
- цифровізацію проходження експертизи;
- запровадження прозорих механізмів оскарження;
- зміну механізму фінансування медико-соціальних експертиз.
Нагадаємо, ліквідації передували гучні скандали. Один із них пов’язаний з керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яку викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів і списків ухилянтів.
Також журналісти з’ясували, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії.
МОЗ уже визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Станом на 16 грудня їх було 286.
Також уже створили 1348 експертних команд. Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання – їх понад 4300.
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"За" у другому читанні проголосували 259 народних обранців, повідомили депутати від партії "Голос" Ярослав Железняк та Наталія Піпа, пише Українська правда.
З 1 січня 2025 року МСЕК замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.
У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що система МСЕК не відповідає "сучасним викликам", які постали перед Україною під час війни, та "актуальним підходам до встановлення інвалідності".
Законопроєкт передбачає:
- спрощення процесів встановлення інвалідності;
- цифровізацію проходження експертизи;
- запровадження прозорих механізмів оскарження;
- зміну механізму фінансування медико-соціальних експертиз.
Нагадаємо, ліквідації передували гучні скандали. Один із них пов’язаний з керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яку викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів і списків ухилянтів.
Також журналісти з’ясували, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії.
МОЗ уже визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Станом на 16 грудня їх було 286.
Також уже створили 1348 експертних команд. Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання – їх понад 4300.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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