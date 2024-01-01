Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК





"За" у другому читанні проголосували 259 народних обранців, повідомили депутати від партії "Голос" Ярослав Железняк та Наталія Піпа, пише



З 1 січня 2025 року МСЕК замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.



У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що система МСЕК не відповідає "сучасним викликам", які постали перед Україною під час війни, та "актуальним підходам до встановлення інвалідності".



Законопроєкт передбачає:



- спрощення процесів встановлення інвалідності;



- цифровізацію проходження експертизи;



- запровадження прозорих механізмів оскарження;



- зміну механізму фінансування медико-соціальних експертиз.



Нагадаємо, ліквідації передували гучні скандали. Один із них пов’язаний з керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яку викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів і списків ухилянтів.



Також журналісти з’ясували, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.



22 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії.



МОЗ уже визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Станом на 16 грудня їх було 286.



Також уже створили 1348 експертних команд. Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання – їх понад 4300.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії."За" у другому читанні проголосували 259 народних обранців, повідомили депутати від партії "Голос"та, пише Українська правда З 1 січня 2025 року МСЕК замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що система МСЕК не відповідає "сучасним викликам", які постали перед Україною під час війни, та "актуальним підходам до встановлення інвалідності".- спрощення процесів встановлення інвалідності;- цифровізацію проходження експертизи;- запровадження прозорих механізмів оскарження;- зміну механізму фінансування медико-соціальних експертиз.Нагадаємо, ліквідації передували гучні скандали. Один із них пов’язаний з керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яку викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів і списків ухилянтів.Також журналісти з’ясували, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.22 жовтня президентвидав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії.МОЗ уже визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Станом на 16 грудня їх було 286.Також уже створили 1348 експертних команд. Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання – їх понад 4300.

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