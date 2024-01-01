У місті на Волині представили нового начальника поліції
Сьогодні, 13:45
Володимирський районний відділ поліції ГУНП у Волинській області очолив новий керівник Роман Михальчук.
Про це пише БУГ.
Нового начальника, під час зустрічі із володимирчанами 18-го грудня, представив голова Волинської ОДА Іван Рудницький.
Поліцію Володимирського району очолив Михальчук Роман Григорович. Він приступив до виконання обов’язків 17-го грудня. Раніше працював у Києві.
Нагадаємо, до цього, начальником поліції у Володимирському районі був Олександр Луцик, який замінив на посаді Василя Майданюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише БУГ.
Нового начальника, під час зустрічі із володимирчанами 18-го грудня, представив голова Волинської ОДА Іван Рудницький.
Поліцію Володимирського району очолив Михальчук Роман Григорович. Він приступив до виконання обов’язків 17-го грудня. Раніше працював у Києві.
Нагадаємо, до цього, начальником поліції у Володимирському районі був Олександр Луцик, який замінив на посаді Василя Майданюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині одночасно згоріли 35 вуличних ліхтарів: коли відновлять освітлення
Сьогодні, 14:53
Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК
Сьогодні, 14:09
У місті на Волині представили нового начальника поліції
Сьогодні, 13:45
Зниклого безвісти на Волині чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 13:30
На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич
Сьогодні, 13:10