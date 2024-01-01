У місті на Волині представили нового начальника поліції

Роман Михальчук.



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Нового начальника, під час зустрічі із володимирчанами 18-го грудня, представив голова Волинської ОДА Іван Рудницький.



Поліцію Володимирського району очолив Михальчук Роман Григорович. Він приступив до виконання обов’язків 17-го грудня. Раніше працював у Києві.



Нагадаємо, до цього, начальником поліції у Володимирському районі був Олександр Луцик, який замінив на посаді Василя Майданюка.

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