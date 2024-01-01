На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич

На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич
На війні загинув Герой з Волині Валерій Гриневич.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"Гірка втрата на війні для Горохівської громади. Під час виконання бойового завдання 17 грудня на Запорізькому напрямку загинув житель міста Горохова Валерій Гриневич. Висловлюємо щирі співчуття рідним, дружині загиблого - нашій колезі Олені Гриневич.

Важко підібрати потрібні слова підтримки, неможливо загоїти рану від втрати, коли зупиняється серце рідної людини. Нехай Господь дасть сили пережити це важке горе, а полеглому Герою подарує життя вічне на небесах.
На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич

Зазначається, що у Горохівській громаді оголошена триденна жалоба.
Про деталі зустрічі Захисника повідомлять додатково.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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