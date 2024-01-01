Вбили знайомого і викинули в болото, прикидавши тіло гілками: двох лучан, 17 та 20 років, взяли під варту

Вбили знайомого і викинули в болото, прикидавши тіло гілками: двох лучан, 17 та 20 років, взяли під варту
60 діб тримання під вартою: зловмисникам, які скоїли зухвале вбивство у Луцьку, обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Таке рішення ухвалив сьогодні, 19 грудня, Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Нагадаємо, що оперативники управління карного розшуку ГУНП, співробітники відділу кримінальної поліції Луцького РУП, за підтримки сектору кримінального аналізу, встановили причетність жителів Луцька 17 і 20 років до вчинення умисного вбивства.

Зловмисники 20 листопада, перебуваючи в парку по вулиці Потебні, нанесли 37-річному потерпілому декілька ударів в спину ножем, побили його руками й ногами та згодом викинули у водойму, прикидивши гілками, аби замаскувати свій злочин.

Учора, 18 грудня, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосили 20-річному волинянину про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність) Кримінального кодексу України.

17-річному ж повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваним запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.


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Теги: Луцьк, вбивство
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