На Волині водій автівки збив 70-річну жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 18 грудня, на вулиці Театральній.



49-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Ford Explorer, допустив наїзд на 70-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, їй надали медичну допомогу, постраждала не госпіталізовувалась.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі Ford Explorer збив пенсіонерку, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 18 грудня, на вулиці Театральній.49-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Ford Explorer, допустив наїзд на 70-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, їй надали медичну допомогу, постраждала не госпіталізовувалась.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.

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