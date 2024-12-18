Росіяни стратили 177 українських військових, найбільше у 2024 році, - Лубінець





Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише



Лубінець зазначив, що у 2024 році кількість випадків розстрілів українських захисників росіянами майже вдвічі більша, ніж у попередні два роки повномасштанобної війни. Зі 177 підтверджених випадків втрат 109 відбулися у цьому році.



Офіс омбудсмана отримує більшість відео зі стратами українських військових від спецслужб. Також є випадки, коли їх надають військові підрозділи.



Омбудсман постійно повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН про ймовірні факти страт військових ЗСУ, однак МКЧХ жодного разу не звинувачував росіян у фактах вбивства українських військовополонених або тортур.



Водночас у звітах ООН у 2024 вперше з'явилися дані, що росіяни страчують українських захисників. Російська сторона у відповідь на його звернення заявляє, що "буде юридично реагувати" на ці факти.



24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці РФ вбили п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офісу омбудсмана відомо про 177 підтверджених випадків страти українських військовополонених російськими окупантами.Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини, пише LB.ua Лубінець зазначив, що у 2024 році кількість випадків розстрілів українських захисників росіянами майже вдвічі більша, ніж у попередні два роки повномасштанобної війни. Зі 177 підтверджених випадків втрат 109 відбулися у цьому році.Офіс омбудсмана отримує більшість відео зі стратами українських військових від спецслужб. Також є випадки, коли їх надають військові підрозділи.Омбудсман постійно повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН про ймовірні факти страт військових ЗСУ, однак МКЧХ жодного разу не звинувачував росіян у фактах вбивства українських військовополонених або тортур.Водночас у звітах ООН у 2024 вперше з'явилися дані, що росіяни страчують українських захисників. Російська сторона у відповідь на його звернення заявляє, що "буде юридично реагувати" на ці факти.24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці РФ вбили п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

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