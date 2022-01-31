Зимовий облік: яких червонокнижних тварин помітили у волинському нацпарку

Зимовий облік: яких червонокнижних тварин помітили у волинському нацпарку
У Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща", що в Луцькому районі, відбувся попередній зимовий облік диких тварин та птахів. Обстеження фауни провели в урочищах Вілька, Балярка і прилеглих територіях.

Про це Суспільному розповів начальник відділу відтворення та збереження рослинного та тваринного світу нацпарку Богдан Громик.

З його слів, чисельність більшості видів диких тварин із розрахунку на площу угідь залишається достатньою, однак зубрів, яких на території "Цуманської пущі" цьогоріч нарахували 24, мало.

Під час спостереження у "Цуманській пущі" помітили таких тварин, як: олень шляхетний, олень плямистий, сарна європейська, козуля, кабан дикий. Крім того, на снігу виявили сліди вовка та двох зубрів на підгодівельному майданчику.

Серед птахів спеціалісти нацпарку спостерігали крука звичайного, канюка звичайного, яструба великого, щиглика звичайного. Також помітили найбільшого хижого птаха "Цуманської пущі" — це орлан-білохвіст, котрий є досить рідкісним на Волині та занесений до Червоної книги України. Розмах крил цього птаха сягає до 2,5 метрів.
Зимовий облік: яких червонокнижних тварин помітили у волинському нацпарку

Основний метод обліку в зимовий період — це спостереження за слідами тварин на снігу. Це дозволяє відстежувати чисельність та розподіл видів, вивчати поведінку звірів та їхню взаємодію з довкіллям. Сніг є ідеальним "полотном" для слідів, що дозволяє отримати детальну інформацію про тварин, які мешкають у Парку.

Загальна площа Ківерцівського нацпарку "Цуманська пуща", додав Богдан Громик, становить 33 475, 34 гектари.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: птахи, волинський нацпарк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни стратили 177 українських військових, найбільше у 2024 році, - Лубінець
Сьогодні, 11:12
Зимовий облік: яких червонокнижних тварин помітили у волинському нацпарку
Сьогодні, 10:48
Кого слухають у Луцьку: музичні підсумки 2024 року
Сьогодні, 10:30
Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів
Сьогодні, 10:13
Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО
04 квітень, 08:25
У нацпарку на Волині порахували птахів У нацпарку на Волині порахували птахів
31 січень, 2022, 03:47
Птахи луцького зоопарку матимуть нових опікунів і 250 кг вітамінного корму щомісяця.ФОТО Птахи луцького зоопарку матимуть нових опікунів і 250 кг вітамінного корму щомісяця.ФОТО
27 травень, 2021, 08:16
В «Асканії-Новій» за тиждень загинули майже 370 перелітних птахів В «Асканії-Новій» за тиждень загинули майже 370 перелітних птахів
03 березень, 2021, 04:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни стратили 177 українських військових, найбільше у 2024 році, - Лубінець
Сьогодні, 11:12
 0
Зимовий облік: яких червонокнижних тварин помітили у волинському нацпарку
Сьогодні, 10:48
 0
Кого слухають у Луцьку: музичні підсумки 2024 року
Сьогодні, 10:30
 0
Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів
Сьогодні, 10:13
 0
Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8