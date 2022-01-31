Зимовий облік: яких червонокнижних тварин помітили у волинському нацпарку





Про це Богдан Громик.



З його слів, чисельність більшості видів диких тварин із розрахунку на площу угідь залишається достатньою, однак зубрів, яких на території "Цуманської пущі" цьогоріч нарахували 24, мало.



Під час спостереження у "Цуманській пущі" помітили таких тварин, як: олень шляхетний, олень плямистий, сарна європейська, козуля, кабан дикий. Крім того, на снігу виявили сліди вовка та двох зубрів на підгодівельному майданчику.



Серед птахів спеціалісти нацпарку спостерігали крука звичайного, канюка звичайного, яструба великого, щиглика звичайного. Також помітили найбільшого хижого птаха "Цуманської пущі" — це орлан-білохвіст, котрий є досить рідкісним на Волині та занесений до Червоної книги України. Розмах крил цього птаха сягає до 2,5 метрів.



Основний метод обліку в зимовий період — це спостереження за слідами тварин на снігу. Це дозволяє відстежувати чисельність та розподіл видів, вивчати поведінку звірів та їхню взаємодію з довкіллям. Сніг є ідеальним "полотном" для слідів, що дозволяє отримати детальну інформацію про тварин, які мешкають у Парку.



Загальна площа Ківерцівського нацпарку "Цуманська пуща", додав Богдан Громик, становить 33 475, 34 гектари.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща", що в Луцькому районі, відбувся попередній зимовий облік диких тварин та птахів. Обстеження фауни провели в урочищах Вілька, Балярка і прилеглих територіях.Про це Суспільному розповів начальник відділу відтворення та збереження рослинного та тваринного світу нацпаркуЗ його слів, чисельність більшості видів диких тварин із розрахунку на площу угідь залишається достатньою, однак зубрів, яких на території "Цуманської пущі" цьогоріч нарахували 24, мало.Під час спостереження у "Цуманській пущі" помітили таких тварин, як: олень шляхетний, олень плямистий, сарна європейська, козуля, кабан дикий. Крім того, на снігу виявили сліди вовка та двох зубрів на підгодівельному майданчику.Серед птахів спеціалісти нацпарку спостерігали крука звичайного, канюка звичайного, яструба великого, щиглика звичайного. Також помітили найбільшого хижого птаха "Цуманської пущі" — це орлан-білохвіст, котрий є досить рідкісним на Волині та занесений до Червоної книги України. Розмах крил цього птаха сягає до 2,5 метрів.Основний метод обліку в зимовий період — це спостереження за слідами тварин на снігу. Це дозволяє відстежувати чисельність та розподіл видів, вивчати поведінку звірів та їхню взаємодію з довкіллям. Сніг є ідеальним "полотном" для слідів, що дозволяє отримати детальну інформацію про тварин, які мешкають у Парку.Загальна площа Ківерцівського нацпарку "Цуманська пуща", додав Богдан Громик, становить 33 475, 34 гектари.

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