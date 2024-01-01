Рада з другої спроби звільнила Бойка з комітету Ради з прав людини

Юрія Бойка з комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.



Про це свідчить трансляція із зали парламенту, яку вів депутат Олексій Гончаренко, пише



За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.



Перед голосуванням депутати в залі скандували «Ганьба!» колегам, які стали на захист Бойка. У залі виникла штовханина.



Напередодні звільнення Бойка підтримали лише 217 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення рішення.



Нагадаємо, Бойко закликали звільнити з комітету після його скандальних заяв про «радикалів» в Україні, які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову й церкву.



За кілька днів Бойка викликали на допит до Служби безпеки, після чого він записав відео з вибаченнями.



Окрім того, у Раді закликали позбавити мандатів усіх депутатів від забороненої ОПЗЖ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада з другої спроби підтримала звільнення народного депутатаз комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.Про це свідчить трансляція із зали парламенту, яку вів депутат Олексій Гончаренко, пише Громадське За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.Перед голосуванням депутати в залі скандували «Ганьба!» колегам, які стали на захист Бойка. У залі виникла штовханина.Напередодні звільнення Бойка підтримали лише 217 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення рішення.Нагадаємо, Бойко закликали звільнити з комітету після його скандальних заяв про «радикалів» в Україні, які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову й церкву.За кілька днів Бойка викликали на допит до Служби безпеки, після чого він записав відео з вибаченнями.Окрім того, у Раді закликали позбавити мандатів усіх депутатів від забороненої ОПЗЖ.

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