Рада з другої спроби звільнила Бойка з комітету Ради з прав людини

Рада з другої спроби звільнила Бойка з комітету Ради з прав людини
Верховна Рада з другої спроби підтримала звільнення народного депутата Юрія Бойка з комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Про це свідчить трансляція із зали парламенту, яку вів депутат Олексій Гончаренко, пише Громадське.

За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Перед голосуванням депутати в залі скандували «Ганьба!» колегам, які стали на захист Бойка. У залі виникла штовханина.

Напередодні звільнення Бойка підтримали лише 217 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення рішення.

Нагадаємо, Бойко закликали звільнити з комітету після його скандальних заяв про «радикалів» в Україні, які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову й церкву.

За кілька днів Бойка викликали на допит до Служби безпеки, після чого він записав відео з вибаченнями.

Окрім того, у Раді закликали позбавити мандатів усіх депутатів від забороненої ОПЗЖ.

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Теги: нардеп, Бойко
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