Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів

Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів
У ніч на 19 грудня протиповітряна оборона України збила 45 ударних дронів, які запустили росіяни. Ще 40 безпілотників локаційно втрачені.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 85-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел, що у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Російська армія уночі ракетами атакувала Кривий Ріг. Там пошкоджені інфраструктура, 2 дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і 10 авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів
Сьогодні, 10:13
Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях
Сьогодні, 09:41
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 19 грудня
Сьогодні, 09:09
«Я не дозволю нехтувати правами людини»: Лубінець розповів про гучний скандал із ТЦК на Волині
Сьогодні, 08:20
Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи
Сьогодні, 07:13
Схожі новини
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 19 грудня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 19 грудня
Сьогодні, 09:09
Зеленський заявив, що Україна поки не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас Зеленський заявив, що Україна поки не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас
18 грудень, 19:03
Рада схвалила створення Єдиного держреєстру військовослужбовців Рада схвалила створення Єдиного держреєстру військовослужбовців
18 грудень, 18:35
Цьогоріч росія збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч, - Сирський Цьогоріч росія збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч, - Сирський
18 грудень, 17:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів
Сьогодні, 10:13
 0
Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях
Сьогодні, 09:41
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 19 грудня
Сьогодні, 09:09
 0
«Я не дозволю нехтувати правами людини»: Лубінець розповів про гучний скандал із ТЦК на Волині
Сьогодні, 08:20
 0
Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи
Сьогодні, 07:13
 0
Медіа
відео
1/8