Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів
Сьогодні, 10:13
У ніч на 19 грудня протиповітряна оборона України збила 45 ударних дронів, які запустили росіяни. Ще 40 безпілотників локаційно втрачені.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 85-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел, що у РФ.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.
Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Російська армія уночі ракетами атакувала Кривий Ріг. Там пошкоджені інфраструктура, 2 дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і 10 авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Повітряних силах.
Противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 85-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел, що у РФ.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.
Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Російська армія уночі ракетами атакувала Кривий Ріг. Там пошкоджені інфраструктура, 2 дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і 10 авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів
Сьогодні, 10:13
«Я не дозволю нехтувати правами людини»: Лубінець розповів про гучний скандал із ТЦК на Волині
Сьогодні, 08:20
Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи
Сьогодні, 07:13