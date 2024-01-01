Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях

Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях
У Рівненській області чоловік відкрив вогонь з автомата по людях. Внаслідок інциденту є поранені.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Подія сталася близько першої ночі 15 грудня у селі Великі Селища. Між двома компаніями виник конфлікт. Через що молодик з однієї кілька разів вистрілив із автомата по учасниках з іншої. під час конфлікту фігурант з автомата здійснив орієнтовно 10 пострілів по учасниках іншої компанії. Як наслідок, четверо молодиків отримали вогнепальні поранення ніг. Усіх госпіталізували до лікарні.

Зловмисник з місця події втік, правоохоронці його розшукали за кілька годин.

Вирішується питання про затримання чоловіка. За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.

17 грудня, суд задовольнив клопотання слідчого та за процесуального керівництва прокуратури обрав 25-річному жителю села Маринин запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 48 діб.
Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях

25-річний підозрюваний пояснює, що таким чином хотів лише налякати парубків. Однак за скоєне йому може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, постріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А кажуть немає кому воювати
Відповісти
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів
Сьогодні, 10:13
Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях
Сьогодні, 09:41
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 19 грудня
Сьогодні, 09:09
«Я не дозволю нехтувати правами людини»: Лубінець розповів про гучний скандал із ТЦК на Волині
Сьогодні, 08:20
Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи
Сьогодні, 07:13
Схожі новини
На Рівненщині чоловік із автомата влаштував стрілянину по натовпу На Рівненщині чоловік із автомата влаштував стрілянину по натовпу
16 грудень, 05:14
На Рівненщині підліток застрелив собаку, бо він «заважав»: поліція почала розслідування На Рівненщині підліток застрелив собаку, бо він «заважав»: поліція почала розслідування
11 грудень, 17:11
На Рівненщині та Волині можуть почастішати тривоги через військові навчання у Білорусі На Рівненщині та Волині можуть почастішати тривоги через військові навчання у Білорусі
10 грудень, 14:57
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Рівненщині Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Рівненщині
03 грудень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники вночі збили 45 ударних російських дронів
Сьогодні, 10:13
 0
Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях
Сьогодні, 09:41
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 19 грудня
Сьогодні, 09:09
 0
«Я не дозволю нехтувати правами людини»: Лубінець розповів про гучний скандал із ТЦК на Волині
Сьогодні, 08:20
 0
Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи
Сьогодні, 07:13
 0
Медіа
відео
1/8