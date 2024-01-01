Здійснив 10 пострілів: на Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по людях

У Рівненській області чоловік відкрив вогонь з автомата по людях. Внаслідок інциденту є поранені.Про це повідомляє поліція Рівненської області.Подія сталася близько першої ночі 15 грудня у селі Великі Селища. Між двома компаніями виник конфлікт. Через що молодик з однієї кілька разів вистрілив із автомата по учасниках з іншої. під час конфлікту фігурант з автомата здійснив орієнтовно 10 пострілів по учасниках іншої компанії. Як наслідок, четверо молодиків отримали вогнепальні поранення ніг. Усіх госпіталізували до лікарні.Зловмисник з місця події втік, правоохоронці його розшукали за кілька годин.Вирішується питання про затримання чоловіка. За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.17 грудня, суд задовольнив клопотання слідчого та за процесуального керівництва прокуратури обрав 25-річному жителю села Маринин запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 48 діб.25-річний підозрюваний пояснює, що таким чином хотів лише налякати парубків. Однак за скоєне йому може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.