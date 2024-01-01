«Я не дозволю нехтувати правами людини»: Лубінець розповів про гучний скандал із ТЦК на Волині





Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає



За словами Лубінця, він отримав звернення від заявниці, яка поскаржилася на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. Жінка повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Просто з медзакладу його примусово доставили до Луцького МТЦК та СП.



"Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним", — повідомив Лубінець.



Навіть після приїзду поліцейських, яких викликав представник уповноваженого з прав людини, працівники Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП не надали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини. А такі дії суперечать вимогам закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України, що є використанням свого службового становища і карається штрафом чи обмеженням волі.



Лубінець повідомив, що його представник повідомив Волинську обласну прокуратуру та подав заяву в ДБР.



"Коли стоїть питання прав людини, не може бути жодних перепон для уповноважених на це посадових осіб! За кожне перешкоджання буде належна відповідальність! Я не дозволю нехтувати правами людини у правовій державі", — додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після звернення від заявниці, яка поскаржилася на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП, уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив про протиправні дії співробітників ТЦК та блокування ними роботи його представника.Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає ТСН За словами Лубінця, він отримав звернення від заявниці, яка поскаржилася на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. Жінка повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Просто з медзакладу його примусово доставили до Луцького МТЦК та СП."Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним", — повідомив Лубінець.Навіть після приїзду поліцейських, яких викликав представник уповноваженого з прав людини, працівники Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП не надали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини. А такі дії суперечать вимогам закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України, що є використанням свого службового становища і карається штрафом чи обмеженням волі.Лубінець повідомив, що його представник повідомив Волинську обласну прокуратуру та подав заяву в ДБР."Коли стоїть питання прав людини, не може бути жодних перепон для уповноважених на це посадових осіб! За кожне перешкоджання буде належна відповідальність! Я не дозволю нехтувати правами людини у правовій державі", — додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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