Як повернутися на службу з СЗЧ в декілька кліків: у застосунку «Армія+» з'явився відповідний рапорт

Як повернутися на службу з СЗЧ в декілька кліків: у застосунку «Армія+» з'явився відповідний рапорт
У мобільному застосунку "Армія+" для військовослужбовців з’явився рапорт на повернення з самовільного залишення частини.

Про це в телемарафоні "Єдині новини" розповіла заступник Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко 18 грудня.

"Якщо людина повертається із СЗЧ вперше, до неї не застосовуються жодні санкції. Більше того, для людини гарантовано і швидко будуть проведені всі заходи реінтеграції, поновлення на службі, всі соціальні виплати і так далі", — розповіла заступник Міністра оборони України з питань цифровізації.

За її словами, рапорт на повернення з СЗЧ буде розглядатися 24 години. Потім військовослужбовець має отримати повідомлення про те, що має прибути до нової військової частини — батальйону резерву. Таких батальйонів зараз 17.

"Це саме ті місця, де швидко поновлять військового на службі. І, власне, це тимчасовий пункт, з кого він далі може перевестися в ту військову частину, яку вважає релевантною для себе", — зазначила Катерина Черногоренко.

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Теги: армія, війна
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