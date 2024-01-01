Курс валют на 19 грудня: деталі

Національний банк України третій день поспіль підвищує офіційний курс долара, оновлюючи свій максимум. Єдина європейська валюта також продовжує рости у ціні.Про це свідчать оновлені дані на сайті регулятора.Так, на четвер, 19 грудня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 41,90 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 41,82 гривні за один долар. На готівковому ринку курс не змінився — 42,00 гривні за долар.У четвер офіційний курс гривні до євро становитиме 43,95. У середу, 18 грудня, офіційний курс гривні до євро був на рівні 43,91.