Курс валют на 19 грудня: деталі

Курс валют на 19 грудня: деталі
Національний банк України третій день поспіль підвищує офіційний курс долара, оновлюючи свій максимум. Єдина європейська валюта також продовжує рости у ціні.

Про це свідчать оновлені дані на сайті регулятора.

Так, на четвер, 19 грудня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 41,90 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 41,82 гривні за один долар. На готівковому ринку курс не змінився — 42,00 гривні за долар.

У четвер офіційний курс гривні до євро становитиме 43,95. У середу, 18 грудня, офіційний курс гривні до євро був на рівні 43,91.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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