19 грудня на Волині: гортаючи календар

19 грудня на Волині: гортаючи календар
19 грудня день народження відзначає волинський фотохудожник Віктор Чухрай (на фото).

Також особисте свято у журналістки Ольги Борисової, фотографа, а нині військового ЗСУ Володимира Хомича.

Іменини сьогодні святкують Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.

Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

19 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Григорія.

19 грудня в Україні святкують День адвокатури.

Також 19 грудня Міжнародний день допомоги бідним. Подія була започаткована за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 1992 року, а трішки пізніше (2000 року) почали ухвалювати низку програм, які допомагають боротися з бідністю.

А ще 19 грудня День вічнозеленого дерева.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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