Стало відомо, хто став володарем Міжконтинентального кубка-2024





Вирішальний поєдинок турніру відбувся у середу, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл" у Досі (Катар), передає



На 37-й хвилині "вершкові" відкрили рахунок у зустрічі – Кіліан Мбаппе забив після передачі Вінісіуса Жуніора, якого напередодні було визнано найкращим футболістом 2024 року за версією ФІФА.



На старті другого тайму підопічні Карло Анчелотті розвинули свою перевагу – на 53-й хвилині Родріго відзначився голом, скориставшись пасом Мбаппе.



Остаточний раахунок гри було встановлено на 84-й хвилині, коли пенальті реалізував Вінісіус Жуніор.



Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних, ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.



Зазначимо, що мадридський гранд автоматично потрапив до фіналу турніру як чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА.



Таким чином, "Реал" став першим тріумфатором відродженого Міжконтинентального кубка ФІФА. Раніше турнір проводився з перервами в 1960-2004 роках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мадридський "Реал" став переможцем Міжконтинентального кубка-2024. У фіналі іспанський клуб розгромив мексиканську "Пачуку" з рахунком 3:0.Вирішальний поєдинок турніру відбувся у середу, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл" у Досі (Катар), передає ТСН На 37-й хвилині "вершкові" відкрили рахунок у зустрічі –забив після передачі, якого напередодні було визнано найкращим футболістом 2024 року за версією ФІФА.На старті другого тайму підопічнірозвинули свою перевагу – на 53-й хвилині Родріго відзначився голом, скориставшись пасом Мбаппе.Остаточний раахунок гри було встановлено на 84-й хвилині, коли пенальті реалізував Вінісіус Жуніор.Український голкіпер "Реала"провів матч на лавці для запасних, ворота "бланкос" захищав бельгієцьЗазначимо, що мадридський гранд автоматично потрапив до фіналу турніру як чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА.Таким чином, "Реал" став першим тріумфатором відродженого Міжконтинентального кубка ФІФА. Раніше турнір проводився з перервами в 1960-2004 роках.

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