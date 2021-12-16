Прочитали кожен лист: більше сотні дітей загиблих бійців з Волині отримали подарунки





Захід відбувається 11 рік поспіль. Благодійний вечір у Ковелі відбувся у Транскордонному центрі діалогу культур, куди запросили понад 50 дітей. Як розповіла



Проєкт започаткувала благодійниця Наталія Данн, яка живе у Німеччині. Жінка організовує збір листів від дітей загиблих військових. Згодом волонтери читають кожен лист. Дитячі мрії реалізовують благодійники з Європи та України.



Син загиблого військового Сергія Козулі Богдан прийшов на свято із мамою та меншим братом. Батько хлопців поліг торік у травні внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині.



"Я писав листа, що я дуже хочу собі годинник на руку. Мені дуже сподобалося свято, я дякую всім, хто взяв у цьому участь", — сказав Богдан.



Серед запрошених на благодійний вечір — сім’я загиблого військового Андрія Прозапаса із Ковеля. Стрілець-санітар, який захищав Україну з перших днів вторгнення, загинув в серпні 2023 року.



"До війни він був звичайним цивільним, звичайним сім’янином. Основною його мотивацією було — захистити свою сім’ю, щоб війна не дійшла сюди", — розповіла дружина полеглого бійця Олена Прозапас.



Аніматорами на святі для дітей стали волонтери молодіжного центру "Місто ідей", який вперше долучився до організації благодійного вечора.



"Підтримати сім'ї – це є дуже важливо для того, щоб вони розуміли, що смерть їхнього чоловіка, батька, брата була недаремна і ми дуже цінуємо те, що зробили їхні чоловіки", — говорить співорганізаторка заходу, керівниця громадської організації "Зігрій душу" Анна Лисакова.



Загалом до проведення свята для дітей загиблих захисників долучилися п'ять громадських та благодійних організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 112 дітей загиблих українських військових отримали подарунки під час щорічної благодійної акції "Святий Миколаю, Почуй Мене!", яка відбулася у Ковелі і Нововолинську.Захід відбувається 11 рік поспіль. Благодійний вечір у Ковелі відбувся у Транскордонному центрі діалогу культур, куди запросили понад 50 дітей. Як розповіла Суспільному організаторка, керівниця громадської організації "Марлог-Кадуцей" Оксана Артемук.Проєкт започаткувала благодійниця Наталія Данн, яка живе у Німеччині. Жінка організовує збір листів від дітей загиблих військових. Згодом волонтери читають кожен лист. Дитячі мрії реалізовують благодійники з Європи та України.Син загиблого військового Сергія Козулі Богдан прийшов на свято із мамою та меншим братом. Батько хлопців поліг торік у травні внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині."Я писав листа, що я дуже хочу собі годинник на руку. Мені дуже сподобалося свято, я дякую всім, хто взяв у цьому участь", — сказав Богдан.Серед запрошених на благодійний вечір — сім’я загиблого військового Андрія Прозапаса із Ковеля. Стрілець-санітар, який захищав Україну з перших днів вторгнення, загинув в серпні 2023 року."До війни він був звичайним цивільним, звичайним сім’янином. Основною його мотивацією було — захистити свою сім’ю, щоб війна не дійшла сюди", — розповіла дружина полеглого бійця Олена Прозапас.Аніматорами на святі для дітей стали волонтери молодіжного центру "Місто ідей", який вперше долучився до організації благодійного вечора."Підтримати сім'ї – це є дуже важливо для того, щоб вони розуміли, що смерть їхнього чоловіка, батька, брата була недаремна і ми дуже цінуємо те, що зробили їхні чоловіки", — говорить співорганізаторка заходу, керівниця громадської організації "Зігрій душу" Анна Лисакова.Загалом до проведення свята для дітей загиблих захисників долучилися п'ять громадських та благодійних організацій.

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