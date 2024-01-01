Затвердили бюджет Луцької громади на 2025 рік





Як розповіла директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту міськради Лілія Єлова, військовий ПДФО наступного року, як і цьогоріч, надходити до місцевого бюджету не буде. Через це втрати бюджету сягатимуть понад 400 млн грн, передають



«Якщо говорити про видаткову частину, то наступного року в нас вилучатимуть реверсну дотацію – це 318 млн грн. Це майже 10% від дохідної частини бюджету. Це досить велика сума», – сказала Лілія Єлова.



При формуванні бюджету не було ні освітньої субвенції, ні субвенції на забезпечення харчування учнів молодших класів. Також не розподілено субвенції з державного бюджету, якими передбачено виплату 1300 грн педагогам.



«Ми передбачили обов’язкові виплати, як-от зарплати, енергоносії та інші захищені статті видатків. Ми передбачили кошти на підтримку наших Збройних сил. Ми передбачили видатки на благоустрій міста, на підтримку наших критично важливих підприємств, як-от водоканал і «Луцьктепло», – додала директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова.



Як наголосив Луцький міський голова Ігор Поліщук, найбільш негативною тенденцією при формуванні бюджету-2025 стало вилучення реверсної дотації. Це 318 млн грн. Це саме той ресурс, який цьогоріч був спрямований на підтримку воїнів і міг би бути спрямований на їх підтримку у 2025 році.



Іншими факторами, які тягнуть додаткові витрати та зменшують спроможність бюджету, за словами міського голови, є:



- Тарифи на енергоносії і комунальні послуги для шкіл, садочків, лікарень та інших закладів суттєво зростають. Наприклад тариф на електричну енергію виріс на 60%, теплову енергію та гарячу воду – на 29%. В результаті видатки бюджету на оплату спожитих бюджетними закладами енергоресурсів на 2025 рік зростуть на 55 млн грн. в порівнянні з нинішнім роком.



- Освітню субвенцію розподілено лише на січень-серпень 2025 року. Вкотре обсяг освітньої субвенції не покриває потреби в коштах на здійснення видатків, які є делегованими повноваженнями держави. За розрахунками департаменту освіти на ці потреби необхідно додатково виділити з міського бюджету лише на цей період 30,0 млн грн., а на весь рік – понад 50 млн грн.



- Субвенція на забезпечення безкоштовним харчуванням усіх учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти передбачає 30% співфінансування з місцевого бюджету. На рік необхідно на таке співфінансування 28,3 млн грн. В поточному році таких видатків не було.



- Тарифи на теплопостачання та постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення не коригувались з 2021 року. При цьому, лише вартість електроенергії, яка є складовою усіх тарифів, зросла більше, ніж вдвічі. Зросли і інші складові тарифів. Неможливість коригувати тариф в умовах воєнного стану та відсутність компенсації різниці в тарифах з державного бюджету змушує здійснювати ці відшкодування з міського бюджету і щороку ці відшкодування збільшуються.



У цілому на підтримку ЗСУ в бюджеті-2025 заплановано понад 150 млн грн. Також наступного року громада планує виділити додаткові кошти на ЗСУ при розподілі вільних залишків та з перевиконання бюджету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді затвердили бюджет-2025. Таке рішення депутати прийняли 18 грудня. Загалом на підтримку Сил оборони з бюджету Луцької громади наступного року планують спрямувати близько 250 млн грн.Як розповіла директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту міськради Лілія Єлова, військовий ПДФО наступного року, як і цьогоріч, надходити до місцевого бюджету не буде. Через це втрати бюджету сягатимуть понад 400 млн грн, передають Волинські новини «Якщо говорити про видаткову частину, то наступного року в нас вилучатимуть реверсну дотацію – це 318 млн грн. Це майже 10% від дохідної частини бюджету. Це досить велика сума», – сказала Лілія Єлова.При формуванні бюджету не було ні освітньої субвенції, ні субвенції на забезпечення харчування учнів молодших класів. Також не розподілено субвенції з державного бюджету, якими передбачено виплату 1300 грн педагогам.«Ми передбачили обов’язкові виплати, як-от зарплати, енергоносії та інші захищені статті видатків. Ми передбачили кошти на підтримку наших Збройних сил. Ми передбачили видатки на благоустрій міста, на підтримку наших критично важливих підприємств, як-от водоканал і «Луцьктепло», – додала директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова.Як наголосив Луцький міський голова Ігор Поліщук, найбільш негативною тенденцією при формуванні бюджету-2025 стало вилучення реверсної дотації. Це 318 млн грн. Це саме той ресурс, який цьогоріч був спрямований на підтримку воїнів і міг би бути спрямований на їх підтримку у 2025 році.Іншими факторами, які тягнуть додаткові витрати та зменшують спроможність бюджету, за словами міського голови, є:- Тарифи на енергоносії і комунальні послуги для шкіл, садочків, лікарень та інших закладів суттєво зростають. Наприклад тариф на електричну енергію виріс на 60%, теплову енергію та гарячу воду – на 29%. В результаті видатки бюджету на оплату спожитих бюджетними закладами енергоресурсів на 2025 рік зростуть на 55 млн грн. в порівнянні з нинішнім роком.- Освітню субвенцію розподілено лише на січень-серпень 2025 року. Вкотре обсяг освітньої субвенції не покриває потреби в коштах на здійснення видатків, які є делегованими повноваженнями держави. За розрахунками департаменту освіти на ці потреби необхідно додатково виділити з міського бюджету лише на цей період 30,0 млн грн., а на весь рік – понад 50 млн грн.- Субвенція на забезпечення безкоштовним харчуванням усіх учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти передбачає 30% співфінансування з місцевого бюджету. На рік необхідно на таке співфінансування 28,3 млн грн. В поточному році таких видатків не було.- Тарифи на теплопостачання та постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення не коригувались з 2021 року. При цьому, лише вартість електроенергії, яка є складовою усіх тарифів, зросла більше, ніж вдвічі. Зросли і інші складові тарифів. Неможливість коригувати тариф в умовах воєнного стану та відсутність компенсації різниці в тарифах з державного бюджету змушує здійснювати ці відшкодування з міського бюджету і щороку ці відшкодування збільшуються.У цілому на підтримку ЗСУ в бюджеті-2025 заплановано понад 150 млн грн. Також наступного року громада планує виділити додаткові кошти на ЗСУ при розподілі вільних залишків та з перевиконання бюджету.

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