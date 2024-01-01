Відключення електроенергії на Волині 19 грудня: подробиці

Відключення електроенергії на Волині 19 грудня: подробиці
Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що в четвер, 19 грудня 2024 року, вимкнення електроенергії для побутових споживачів не очікуються.

Про це було сказано в застосунку "Київ Цифровий".

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується.

Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00. Обмежте час для пожирачів, які споживають понад 1кВт на годину (електроплита, пралка, бойлер, кондиціонер). У пікові години намагайтеся не вмикати зайвого - так ви підтримаєте енергосистему й отримаєте приємніші рахунки за комуналку", - ідеться в повідомленні.

Тоді як в офіційному Telegram-каналі досі немає жодної інформації.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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