Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 грудня





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Прогноз погоди на 19 грудня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

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