Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 грудня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 грудня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.
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