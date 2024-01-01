Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 19 грудня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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